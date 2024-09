16 set 2024 19:02

FRIEDKIN, NE FAMO FUORI UN ALTRO? TRABALLA LA PANCHINA DI DE ROSSI, CROLLANO LE QUOTE DI UN SUO POSSIBILE ESONERO (ALLEGRI POSSIBILE ALTERNATIVA, MA CI SONO ANCHE PIOLI E RANIERI) - DAN E RYAN FRIEDKIN ARRIVANO A ROMA PER UN SUMMIT (MA FORSE SAREBBE IL CASO DI UN AUTOCRITICA PER COME SCELGONO DIRIGENTI E ALLENATORI) – SAELEMAEKERS FUORI PER 2 MESI A CAUSA DI UNA FRATTURA ALLA CAVIGLIA: SICURI CHE ZALEWSKI, FUORI ROSA PER SCELTA DELLA SOCIETA’, NON POSSA SERVIRE?