FRIEDKIN, ORA FAI PIAZZA PULITA – FIGURACCIA DELLA ROMA IN EUROPA LEAGUE: SPENTA, SENZA NERBO, MAI IN PARTITA, VIENE BUTTATA FUORI DAL SIVIGLIA DELL’EX MONCHI - DZEKO ATTACCA FONSECA: "CI HANNO MANGIATO IN TECNICA E PREPARAZIONE DELLA GARA. NON ABBIAMO CAPITO COME GIOCARE. DOBBIAMO FARCI TANTE DOMANDE TUTTI...'" – RONCONE: “QUESTA SERATA E’ L’ULTIMO REGALO DEL SIGNOR PALLOTTA, ADESSO VOLTARE PAGINA, SPERARE IN FRIEDKIN…” - L'INTER NEI QUARTI AFFRONTERA' IL BAYER LEVERKUSEN...