FRIEDKIN, PREPARA IL CASH! IL DEBITO DELLA ROMA SCHIZZA A 292 MLN – IL CLUB ORA SI RITROVA CON UN PATRIMONIO NETTO NEGATIVO PER 42 MILIONI. PERÒ IL DECRETO LIQUIDITÀ CONSENTE DI RINVIARE LA RICAPITALIZZAZIONE A METÀ 2026. FRIEDKIN VERSA 20 MLN E DOPO L’ARRIVO DI MOURINHO DOVRA’ CONTINUARE A VERSARE CASH NELLE CASSE DELLA ROMA. IN ATTESA DI CAPIRE IL PIANO PER IL NUOVO STADIO…

Andrea Montanari per "Milano Finanza"

friedkin roma

Dan Friedkin deve già fare i conti con la crisi calcio italiano. L' imprenditore americano che la scorsa estate ha rilevato la Roma dal connazionale James Pallotta con un' operazione che ha valutato il club giallorosso 591 milioni è stato nuovamente costretto a mettere mano al portafoglio. Dopo i 40 milioni versati alla fine dello scorso anno, nell' ultimo bimestre, attraverso la Romulus and Remus Investments llc ha versato 20,5 milioni.

ryan dan friedkin

Liquidità che serve alla società sportiva per far fronte a una situazione economica e patrimoniale complicata. Perché come emerso nel fine settimana dalle comunicazioni periodiche obbligatorie la Roma lo scorso 31 marzo, al termine dei nove mesi dell' esercizio fiscale 2020-2021, registrava una perdita a livello di bilancio civilistico di 108,3 milioni a fronte di un indebitamento finanziario di 291,7 milioni (scende a -288 milioni a livello consolidato), in peggioramento rispetto ai 253,4 milioni del dicembre scorso (-247,9 milioni a livello consolidato), e soprattutto un patrimonio netto negativo per 42,1 milioni. Numeri che hanno portato il club nella condizione di dover abbattere e ricostituire il capitale per legge (ex articolo 2447 del Codice civile).

padre e figlio friedkin foto mezzelani gmt052

Il decreto Liquidità di aprile consente però di scongiurare l' operazione straordinaria fino a metà del 2026. Un rinvio concesso dalla normativa vigente che però fa drizzare le antenne a Friedkin, che per garantire il supporto ai conti del club è tornato a mettere liquidità nelle casse: 10,5 milioni in aprile e altri 10 milioni a maggio. Cash che serve per «supportare le esigenze di working capital della società», si legge nei documenti della Roma.

MOURINHO ALLA ROMA

Soldi che si vanno a sommare a quanto sborsato dall' imprenditore americano dopo il closing per l' acquisto del club: 132 milioni in tutto prima degli ultimi esborsi di aprile a maggio. E non è da escludere che, anche in seguito all' arrivo del nuovo allenatore, José Mourinho (7 milioni netti su base annuale per un contratto valido fino al 2024), Friedkin debba continuare a versare cash nelle casse della Roma. In attesa di capire come si procederà con il piano per costruire il nuovo stadio del club giallorosso dopo che è saltata l' opzione Tor di Valle, area di proprietà di Eurnova, la società rilevata da Radovan Vitek.

friedkin friedkin foto mezzelani gmt031