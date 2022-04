FRUTTI ACERBI – IL SORRISO IN LAZIO-MILAN, LO SCONTRO CON I TIFOSI, LA FEDE, I FLIRT E I TATUAGGI: VITA, GOL E POLEMICHE DI FRANCESCO ACERBI – GLI ULTRAS GLIEL’HANNO GIURATA NEL DICEMBRE 22021, QUANDO ANDÒ SOTTO LA CURVA E SI PORTÒ IL DITO AL NASO – HA AVUTO UN TUMORE AL TESTICOLO E DA QUANDO È GUARITO PREGA DUE VOLTE AL GIORNO… - VIDEO

SEI BELLA COME IL GOL VITTORIA SEGNATO DA SANDRO TONALI AL 93'



#LazioMilan pic.twitter.com/OTJHkv965S — ¥le ? (@yleniaindenial1) April 24, 2022 La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me.#Acerbi — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 24, 2022

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Acerbi e il sorriso in Lazio-Milan

acerbi e il sorriso in lazio milan

Francesco Acerbi è finito nuovamente al centro delle polemiche, tanto da essere preso nuovamente di mira dai tifosi della Lazio, per quel ghigno immortalato dalle telecamere al minuto 92 di Lazio-Milan 1-2 del 24 aprile, subito dopo il gol vittoria firmato da Tonali.

Accade tutto in un attimo: Marusic perde palla, errore di Acerbi in area che non respinge efficacemente di testa il cross e allora ne approfitta Ibrahimovic, che fa da ponte per Tonali, bravo a insaccare. Lì arriva il ghigno di Acerbi, forse ironico, che fa arrabbiare Marusic. Il terzino gli va addosso urlando, nervosissimo. Faccia a faccia. Rissa sfiorata, tensione alle stelle.

selfie con acerbi

Poi Acerbi si è spiegato sui social: «Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me».

Acerbi e lo scontro coi tifosi laziali nel dicembre 2021

Per Acerbi essere al centro delle polemiche non è una novità. Il 17 dicembre scorso Acerbi, dopo avere segnato il 2-0 al Genoa (match terminato 3-1), andò sotto la curva e si portò il dito sul naso. Sembrò voler zittire gli ultra, non proprio soddisfatti di questo avvio di stagione della loro squadra.

acerbi e lo scontro con i tifosi laziali nel dicembre 2021

Da lì il polverone, segno che fra il difensore campione d’Europa con la Nazionale e simbolo dei biancocelesti e il il tifo organizzato della lazio, qualcosa si era rotto. «Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito», avevano scritto gli ultrà. Così, addirittura, i tifosi della Lazio hanno deciso di non esultare al suo gol del 2-1 contro il Venezia (partita poi finita 3-1) il 22 dicembre 2021.

Come gioca Acerbi

Al di là della disattenzione nell'ultima partita contro il Milan, Acerbi è un difensore centrale affidabile e solido. Mancino, ha spiccate doti di leadership e ha grande personalità, che fa sentire in campo. La statura – 192 centimetri – gli consente di vincere la maggior parte dei duelli fisici ingaggiati con gli avversari, anche nel gioco aereo. In alcune circostanze è anche decisivo in fase offensiva: in questa stagione ha firmato tre gol in campionato.

acerbi prega in campo

Acerbi e il passato al Milan

Francesco Acerbi è nato il 10 febbraio 1988 a Vizzolo Pedrabissi, in provincia di Milano. Ha iniziato a giocare nel Pavia in C1, per poi andare al Renate in D e allo Spezia in B e tornare al Pavia in Lega Pro Seconda Divisione. Nel 2010 si consacra in B alla Reggina, e sale in A prima Chievo nel 2011, poi al Milan nel 2012.

acerbi ariadna romero

Ma l’avventura in rossonero non va come dovrebbe andare. Solo 10 presenze e addio al Diavolo già nel gennaio 2013 per tornare al Chievo. Ma è al Sassuolo (dal 2013 al 2018) a farsi apprezzare moltissimo, tanto da finire poi alla Lazio. In Nazionale ha collezionato 23 presenze e un gol, debuttando contro l’Albania a Genova il 18 novembre 2014.

La lite con Bakayoko

acerbi quando giocava al milan

13 aprile 2019, Milan-Lazio 1-0, gol di Kessie. La gioia per la vittoria sfugge di mano ai rossoneri. I giocatori festeggiano sotto la Curva Sud, ma l’ivoriano e Bakayoko si presentano con la maglia di Acerbi in mostra, come un trofeo di guerra. L’immagine diventa subito virale sui social. Il motivo? Il botta e risposta tra il difensore della Lazio e Bakayoko nei giorni precedenti al match, su Twitter.

Acerbi aveva detto: «Come singoli non c’è paragone fra noi e il Milan». Baka aveva replicato: «Ok, ci vediamo sabato». La controreplica di Acerbi aveva avuto toni distensivi: «Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo».

i tatuaggi di acerbi

Poi la resa dei conti, ma dopo aver visto la scena della sua maglia portata sotto la curva, Acerbi si è sentito preso in giro ha detto la sua, sempre su Twitter: «Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza».

Acerbi era infatti andato da Bakayoko a fine gara per chiarire e chiudere la vicenda proponendo uno scambio di maglie. Il rossonero però, dopo aver accettato la maglia del 33 della Lazio, è subito andato sotto la curva rossonera mostrando il bottino. Una brutta scena davvero.

Acerbi e il tumore

acerbi e la lite con bakayoko

Francesco Acerbi nel 2013 scopre di avere un tumore a un testicolo ed è operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. A settembre torna in campo ma, dopo una serie di controlli, ecco una recidiva. Altro ciclo di cure e un nuovo successo. Questa volta definitivo. Una battaglia che il difensore racconta nel libro «Tutto bene – La mia doppia vittoria sul tumore».

I flirt di Acerbi

LAZIO MILAN ACERBI RIDE DOPO IL GOL DI TONALI

In passato nella vita privata di Acerbi ci sono stati diversi flirt. Nel suo passato c’è una relazione con una ragazza di origine romagnola, Serena Bianchi, finita intorno al 2017. Ma il difensore sale alla ribalta, nel gossip, per un flirt con la modella cubana Ariadna Romero, che partecipò all’Isola dei Famosi 2019. Invece, nell’estate 2020 viene alla luce la relazione di Acerbi con l’attuale compagna, Claudia Scarpari.

Chi è la compagna di Acerbi

Acerbi e Claudia Scarpari, un avvocato di Mantova, sono molto uniti e affiatati e nel giugno del 2021 sui social hanno condiviso anche la notizia dell’arrivo della prima figlia, che si chiama Vittoria ed è nata nel settembre scorso. «Benvenuta al mondo, vita nostra. Siamo follemente innamorati di te», ha scritto la neomamma Claudia Scarpari postando su Instagram (dove ha 7.361 follower) una foto della bimba appena nata. Lei ha altri due figli avuti da una precedente relazione.

il comunicato dei tifosi laziali contro acerbi

La fede

Acerbi ha più volte raccontato di pregare due volte al giorno, di mattina e sera, e di essere stato aiutato tantissimo – nei momenti difficili – dalla fede. Nel novembre 2018 fu immortalato in chiesa, con il c.t. Roberto Mancini e Chicco Evani, prima di un allenamento con la Nazionale. Inoltre, prima delle partite si vede spesso con le mani unite in segno di preghiera. Un ringraziamento verso il cielo.

I social

Acerbi è molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram ha 240mila follower, che vengono aggiornati sia sulla sua vita sportiva sia con gli eventi della sua vita quotidiana. E molti sono gli scatti con la sua compagna e la sua piccola Vittoria.

I tatuaggi di Acerbi

lotito acerbi

Acerbi ha molti tatuaggi sul corpo: dal petto alla schiena, passando per braccia e gambe. Uno degli ultimi realizzati è nel basso ventre. Si tratta di un leone, animale che il difensore della Lazio ama molto per il suo carattere, il suo temperamento e la sua voglia di non arrendersi mai. Proprio come lui.

