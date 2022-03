FUGA DA PARIGI - "L'EQUIPE": LIONEL MESSI SAREBBE PRONTO A LASCIARE IL PSG DOPO I FISCHI DEI TIFOSI NELLA PARTITA CONTRO IL BORDEAUX - IL PADRE-AGENTE DEL FENOMENO ARGENTINO AVREBBE GIA' AVUTO DEI COLLOQUI CON IL BARCELLONA PER UN EVENTUALE RITORNO, MA NON SI ESCLUDE UN TRASFERIMENTO ALL'INTER DI MIAMI - DALLA SPAGNA SI PARLA DI UN POSSIBILE RITORNO IN "BLAUGRANA" ANCHE PER NEYMAR E MOLTI TIFOSI HANNO INTERPRETATO IL GESTO DI PIQUE' NELLA FOTO DI SQUADRA COME UN INDIZIO…

1. "MESSI PRONTO A LASCIARE IL PSG DOPO I FISCHI DEI TIFOSI"

Da www.corrieredellosport.it

Potrebbe essere già al capolinea l'avventura di Leo Messi con il Paris Saint-Germain: la clamorosa notizia rimbalza dalla Francia, e anche dalla Spagna, confermata stamattina dal sito de L'Equipe. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i fischi all'argentino e a Neymar di domenica scorsa, quando il Psg ha battuto 3-0 il Bordeaux in campionato. I tifosi della squadra parigina rimproverano ai ragazzi di Pochettino l'eliminazione dalla Champions League, ad opera del Real Madrid.

Dalla stampa spagnola arrivano peraltro indiscrezioni di ripetuti contatti tra Jorge Messi, padre-agente di Leo, e il Barcellona per sondare il terreno per un eventuale ritorno del calciatore in blaugrana. Non è però da escludere che il campione argentino, in caso di addio al Psg, possa accettare la corte dell'Inter Miami di David Beckham, anche in considerazione delle difficoltà finanziarie del Barça.

2. PIQUÉ E IL GESTO MISTERIOSO NELLA FOTO DEL BARCELLONA

Da www.corrieredellosport.it

Ci sono tradizioni che non cambiano mai, come quella in casa Barcellona del gesto misterioso da mostrare durante la foto di squadra. Ronaldinho, Neymar e Piqué hanno unito epoche diverse con un simbolo fatto con le mani che sa di consuetudine blaugrana, ma che non ha ancora una spiegazione. Tutti e tre, in annate differenti, si sono seduti davanti alla fotocamera e con naturale disinvolutura hanno unito indici e pollici delle mani, formando una figura apparentemente senza senso.

Piqué preannuncia il ritorno di Neymar?

Sui social qualcuno ha provato a spiegare così: "È la conferma del ritorno di Neymar in blaugrana", visto che anche O Ney in passato ha fatto lo stesso gesto. È un'interpretazione che si legherebbe molto bene al momento che sta vivendo il brasiliano al Psg, deluso da un'altra eliminazione dalla Champions e con il futuro in bilico. Le origini del gesto però risalgono addirittura al Barça meraviglioso di Ronaldinho, dunque il dubbio resta.

