16 dic 2019 17:53

FUMATA NERA IN LEGA CALCIO PER L’ ELEZIONE DEL PRESIDENTE - PAOLO DAL PINO, MANAGER DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, CANDIDATO DELL’ALA LOTITIANA, NON RAGGIUNGE IL QUORUM DI 14 VOTI: SI È FERMATO A 13 PREFERENZE NELLE PRIME DUE TORNATE PER POI SCENDERE A 12 NELLA TERZA E ULTIMA. DECISIVO IL BLOCCO DELLE BIG - CI SI RIVEDE L'8 GENNAIO