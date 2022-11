28 nov 2022 18:43

FUOCO E FIANDRE! - VOLANO STRACCI NELLA NAZIONALE BELGA: IL DIFENSORE JAN VERTONGHEN SI SAREBBE INCAZZATO PER LE FRASI DI KEVIN DE BRUYNE ("SIAMO TROPPO VECCHI PER VINCERE IL MONDIALE"): "SONO QUESTIONI DI CUI NON SI DOVREBBE DISCUTERE ALL’ARIA APERTA" - POI LA FRECCIATA: "CONTRO IL MAROCCO NON ABBIAMO CREATO OCCASIONI. DOVE ABBIAMO SBAGLIATO? PROBABILMENTE ATTACCHIAMO MALE ANCHE PERCHÉ SIAMO TROPPO VECCHI, DEVE ESSERE COSÌ ADESSO, NO?"