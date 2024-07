FUORI DI SENNA! – LA SFURIATA DI GREGORIO PALTRINIERI PER LA DECISIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI DI FAR DISPUTARE ALCUNE GARE NEL FIUME PARIGINO: “UNA PRESA IN GIRO. NON PUOI ORGANIZZARE UNA GARA COSÌ IMPORTANTE IN UNA LOCATION CHE NON HAI MAI TESTATO. PROBABILMENTE C'È FREDDO, C'È CORRENTE, È SPORCO, MA SONO QUASI SICURO CHE LA FARANNO LÌ PERCHÉ CI HANNO INVESTITO TROPPO” – GLI ORGANIZZATORI HANNO ANNULLATO LA PROVA DI NUOTO DEL TRIATHLON PREVISTA PER STAMATTINA PER FARE UN TEST SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA…

Estratto dell’articolo di Stefano Arcobelli per www.gazzetta.it

gregorio paltrinieri

Gregorio Paltrinieri è arrivato a Parigi mentre pioveva e per fortuna in piscina al coperto l'Italia della staffetta conquistava il bronzo. Il capitano azzurro, che domani debutterà nel suo trittico che prevede prima gli 800, poi i 1500 e infine il 9 agosto la 10 km di fondo, resta preoccupato per non dire infuriato sul tema della Senna. La pioggia non ha aiutato i Giochi, certo.

Ora è spuntato il sole sulla capitale francese, ma intanto le preoccupazioni per la qualità dell'acqua della Senna proseguono anche dopo l'inizio delle Olimpiadi 2024, con un allenamento pre-gara di triathlon annullato oggi. Gli organizzatori hanno dichiarato di aver annullato la prova di nuoto del triathlon prevista per stamattina dopo un incontro di verifica sulla qualità dell'acqua.

il fiume senna

Fare il bagno nella Senna è vietato da oltre un secolo, in gran parte a causa della scarsa qualità dell'acqua. Gli organizzatori hanno investito 1,4 miliardi di euro per preparare la Senna per questi Giochi, e il governo ha affermato che il fiume sarebbe abbastanza pulito per ospitare eventi, […] I test giornalieri sulla qualità dell'acqua all'inizio di giugno hanno indicato livelli non sicuri di batteri E. coli, seguiti da recenti miglioramenti.

PALTRINIERI PREOCCUPATO

paltrinieri europei belgrado

Greg ha detto a Lapresse: "Sì, siamo preoccupati. Ma solo perché c'è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente c'è freddo, probabilmente c'è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente è sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po’ una presa in giro. La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche ci danno certezza che sia sicuro. Mi dispiace, vediamo come va nei prossimi giorni, speriamo nel fatto della possibilità di poter posticipare la nostra gara, abbiamo uno slot di tre giorni".

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

[…] GLI ORGANIZZATORI E LA SENNA— Sul tema inquinamento del fiume parigino sono tornati anche gli organizzatori, sotto pressione per il caso sollevato da atleti e ambientalisti: "Siamo fiduciosi che nei prossimi giorni, anche grazie al miglioramento delle condizioni meteo, la qualità delle acque della Senna sarà compatibile con le gare".

ARTICOLI CORRELATI

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA