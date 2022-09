23 set 2022 08:35

UN FUORICLASSE, MA CHE INGORDO! – IL QUOTIDIANO “EL MUNDO” SVELA LE INCREDIBILI RICHIESTE DI LEO MESSI AL BARCELLONA PER RINNOVARE IL CONTRATTO NEL 2020 – IN PIENA CRISI PANDEMICA, L'ARGENTINO AVEVA PRESENTATO UN DECALOGO DI CONDIZIONI: DAL BONUS DI 10 MILIONI AL PALCO AL CAMP NOU, FINO AI VOLI PRIVATI PER L'ARGENTINA – L'ALLORA PRESIDENTE BARTOMEU ERA PRONTO AD ACCETTARE TUTTO, TRANNE LA RIDUZIONE A ZERO DELLA CLAUSOLA DI RESCISSIONE...