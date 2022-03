A FURIA DI INSEGUIRE SOLO I SOLDI SI FINISCE COSÌ - DOPO LA PAPERA IN CHAMPIONS, "DOLLARUMMA" È STATO SPEDITO DI NUOVO IN PANCHINA COL PSG E LE TELECAMERE LO HANNO BECCATO CON LO SGUARDO PERSO - NON SOLO: I TIFOSI FRANCESI LO HANNO FISCHIATO APPLAUDENDO IL SUO RIVALE, KEYLOR NAVAS - DA QUI A FINE CAMPIONATO GIGIO RISCHIA DI GIOCARE POCO E SARÀ UN PROBLEMA ANCHE PER L'ITALIA, IMPEGNATA NEI PLAYOFF MONDIALI…

Lorenzo Pastuglia per www.liberoquotidiano.it

gigio donnarumma in panchina col psg

Alla fine dice che con il Psg “va tutto bene”, ma gli ultimi giorni vissuti da Gigio Donnarumma a Parigi non sono per nulla stati sereni. Il tutto segue i malesseri già manifestati in alcune interviste passate, dove ha sottolineato la sua mancanza dell’Italia.

GIGIO DONNARUMMA TRISTE IN PANCHINA COL PSG

Intanto, dopo la rocambolesca eliminazione contro il Real di mercoledì scorso, il Paris Saint-Germain ha superato agilmente per 3-0 il Bordeaux di Yacine Adli (futuro centrocampista del Milan), ma i tifosi allo stadio del Parco dei Principi non hanno accolto bene la squadra.

gigio donnarumma e keylor navas 5

Tra i contestati, anche il portiere della Nazionale, bersagliato dai fischi, che si è accomodato in panchina nella logica dell’alternanza di Mauricio Pochettino, per lasciar spazio a Keylor Navas.

gigio donnarumma e keylor navas 4

Fischi a Gigio, applausi a Navas e Mbappé - Il portiere ex Real, al contrario di Donnarumma, è stato applaudito e sostenuto dai tifosi, che non hanno ancora digerito l’eliminazione della squadra dalla Champions League.

gigio donnarumma e keylor navas 3

Un chiaro segnale di chi è il preferito tra i pali per i tifosi parigini. Come Navas, l’unico sostenuto poi è stato Kylian Mbappé, che ha segnato sia a Madrid (il suo gol non è bastato per i quarti) sia domenica nella rete del momentaneo 1-0.

gigio donnarumma e keylor navas 2

Poi solo una pioggia di fischi, con la società che si è vista costretta ad aumentare il volume della musica trasmessa nell’impianto sportivo per coprirli. Insomma, una notte da incubo per la squadra del presidente qatariota Al-Khelaifi. E una serata da dimenticare, come mercoledì scorso, per Gigio Donnarumma.

