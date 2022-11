GALLES E POLLASTRELLE - LE "WAGS" DELLA NAZIONALE GALLESE SCATENATISSIME IN QATAR - IN UNA SERIE DI FOTO E VIDEO PUBBLICATI SUI SOCIAL E RILANCIATE DAL "DAILYMAIL", SI VEDONO LE SIGNORINE GALLESI MENTRE SE LA SPASSANO SULLA SPIAGGIA, TRANGUGIANDO ALCOL E FACENDO CAPRIOLE - FORSE STANNO SFRUTTANDO AL MASSIMO IL LORO TEMPO IN QATAR, VISTO CHE IL GALLES È A FORTE RISCHIO ELIMINAZIONE… - VIDEO

Dagonews

Mentre le mogli e le fidanzate inglesi sono state viste sbadigliare sugli spalti la scorsa settimana, le loro controparti gallesi hanno organizzato una festa alcolici. Le donne Gallesi, forse sfruttando al massimo il loro viaggio nel caso in cui tornassero a casa prima, Hanno organizzato un pranzo all'aperto a Nammos, in Qatar.

Annie Wilson, la sorella di harry wilson, si è poi schiantata su un tavolino da caffè tra le risate del gruppo allegro mentre tentava una ruota. Due WAG in bikini tra cui Jodie Francis, 24 anni, la fidanzata del giocatore Chris Mepham, sono state viste trangungiare "shottini", mentre un'altra beveva vodka direttamente da una bottiglia.

le wags gallesi in qatar 2

Il gruppo comprendeva Rebecca Naylor, fidanzata del portiere del Leicester Danny Ward, la fidanzata Emily, 23 anni, della star di MK Don Matt Smith, e Nicole Hagan, compagna del terzino del Nottingham Forest Neco Williams.

I loro partner affronteranno l'Inghilterra questa sera in un ultimo disperato tentativo di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Gli uomini di Rob Page dovranno battere l'Inghilterra di quattro gol se l'altra partita del Gruppo B tra Iran e USA non finirà in parità.

