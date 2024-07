UN GALLETTO ALLA "CASA BLANCA" - BAGNO DI FOLLA ALLO STADIO SANTIAGO BERNABEU PER LA PRESENTAZIONE DI KYLIAN MBAPPÉ AL REAL MADRID - IL FRANCESE, CHE HA FIRMATO UN CONTRATTO DA 15 MILIONI A SALIRE FINO AL 2029, È STATO ACCOLTO DA QUASI 80MILA TIFOSI: "HO DORMITO PER TANTI ANNI COL SOGNO DI GIOCARE NEL REAL. OGGI L'HO REALIZZATO" - IL PRESIDENTE FLORENTINO PEREZ: "NON TI SEI MAI ARRESO, SEI QUI PERCHÉ LO HAI VOLUTO TANTO" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Filippo Maria Ricci per www.gazzetta.it

Sogno. Questa è la parola-tormentone dello sbarco di Kylian Mbappé al Bernabeu. Poteva essere nel 2012, e poi nel 2017, e infine nel 2021 e nel 2022. Un bambino, una promessa, un fenomeno. Che ha sempre detto di no al suo sogno. […]

IL CONFRONTO

Ecco, CR7, i paragoni con la presentazione galattica del portoghese, 9 luglio 2009, sono scontati. È un nuovo Bernabeu questo, con un tetto, chiuso oggi, e un tabellone avveniristico. Con Ronaldo c'erano oltre 80.000 persone, per Mbappé qualcosa meno. Ma lo stesso entusiasmo.

[…] IL RICORDO

"Querido Kylian - inizia Florentino Perez - sei qui finalmente. Benvenuto a casa tua e complimenti per aver realizzato il tuo sogno. Ti sei innamorato del Real Madrid quando eri un bambino, sei stato in questo stadio a 13 anni e già allora vedemmo come ti brillavano gli occhi. In quel dicembre del 2012 Zinedine Zidane ti invitò per farti incontrare i giocatori che tanto ammiravi, e già da bambino hai visto che in questo stadio succedono cose molto difficili da realizzare, la chiamano la magia del Bernabeu e queste notti magiche si materializzano perché chi veste questa maglia non si arrende mai e sa che il pubblico sarà con lui fino alla fine. Hai conquistato il tuo sogno perché non ti sei mai arreso, sei qui perché lo hai voluto tanto e hai superato ogni avversità. Vesti la maglia bianca delle 15 coppe d'Europa". […]

IN SPAGNOLO

Poi è toccato a lui, che con sorriso enorme come la sua soddisfazione ha parlato in perfetto castigliano. "Wow, è incredibile essere qui. Ho dormito per tanti anni col sogno di giocare nel Real Madrid e oggi ho realizzato questo sogno e sono un ragazzo felice. Voglio ringraziare il presidente Florentino Perez che ha avuto grande fiducia in me dal primo giorno, sono successe tante cose, ma grazie. Grazie anche a chi ha lavorato per portarmi qua superando le difficoltà.

Vedo la mia famiglia felice, vedo mia mamma in lacrime, è un giorno incredibile per me. Da bambino era solo uno sogno, oggi sono qui e l'ho realizzato. Grazie ai madridisti che da anni mostrano per me grande affetto e amore, una cosa che è andata dritta al mio cuore. Per me significa molto essere qui, e ora sogno di essere all'altezza del miglior club del mondo. Dico solo una cosa, darò la vita per questo club e per questo stemma.

Qui oggi ci sono tanti bambini: io avevo un sogno come voi e oggi lo realizzo, per questo vi do un solo consiglio: con la passione e i sogni si può ottenere tutto. Oggi qui ci sono io, domani potrà esserci uno di voi. Sono molto emozionato perché significa tanto per me stare qui, è un sogno essere nel club più grande della storia del calcio. Non dico altro perché altrimenti piango. Cantate con me: Uno due tre, Hala Madrid!".

