Kiss me, kiss me Licia, il mio cuore palpita d’amore per te. Scimmiottare una frase del testo di uno dei cartoni animati più famosi di sempre può essere utile per far capire il desiderio di Nicola Pietrangeli, il più titolato tennista azzurro, prossimo a compiere i 90 anni. Per l’occasione si è concesso in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha fatto delle importanti rivelazioni sentimentali. Il campione, infatti, rivuole con sé Licia Colò, la giornalista e conduttrice di programmi ambientali e di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro.

“La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia”.

