GASP, CHE SBROCCATA! “IO NON HO MAI INSULTATO NESSUNO MA MI SONO PRESO PIÙ VOLTE DEL ‘FIGLIO DI PUTTANA’. QUESTA È MALEDUCAZIONE E CAFONAGGINE” – LA ‘GAZZETTA’: "SIAMO TUTTI FIGLI DI…PERCHÉ OFFENDERE LA MAMMA DELL'ALLENATORE AVVERSARIO ATTRIBUENDOLE UNA PROFESSIONE INFAMANTE DEVE ESSERE MENO ODIOSO CHE OFFENDERE UN GIOCATORE AFRICANO FACENDOGLI BUU?"

Nicola Occhipinti per la Gazzetta dello Sport

Gian Piero Gasperini fiorentina atalanta coppa italia 1

Siamo tutti neri. Tutti omosessuali, minatori e immigrati. Quando vogliamo fare sentire la nostra solidarietà a qualcuno, identificarci con lui, o perlomeno tentare di farlo con sincerità, è il gesto più forte che possiamo mettere in campo. Allora, per una volta sentiamoci anche un po' figli di puttana.

Ieri a Firenze l' allenatore della Fiorentina Gian Piero Gasperini è stato reiteratamente insultato dai tifosi viola, che per una buona parte della partita di Coppa Italia contro l' Atalanta gli hanno dedicato una canzone dal ritornello sempre uguale.

La stessa sorte, sempre nello stadio di Firenze, era toccata ad Antonio Conte lo scorso dicembre perché non sfuggissero a nessuno i suoi trascorsi juventini. E una sorte simile tocca prima o poi a tutti i giocatori che calcano gli stadi della Serie A.

Perché offendere la mamma dell' allenatore avversario attribuendole una professione infamante deve essere meno odioso che offendere un giocatore africano facendogli buu? Il razzismo dilagante (negli stadi italiani non ci facciamo mancare niente) è un fenomeno allarmante, una piaga che ci riporta a uomini malvagi e a un passato che vorremmo non incontrare più. Ma non è il caso, a costo di passare per perbenisti, di prendere provvedimenti contro chi offende reiteratamente con cori organizzati la dignità delle persone?

L' insulto negli stadi si è sempre sentito a casa. I cori che offendono giocatori, arbitri e tifosi rivali esistono da prima del calcio. Ed entro certi limiti si possono anche considerare facenti parte dello show.

Ma una battaglia contro le offese pesanti, con le opportune distinzioni e sanzioni, darebbe anche alla lotta al razzismo un contesto migliore per essere efficace.

In campo e sulle tribune tutti, bianchi e neri, slavi ed ex juventini, sarebbero tutelati nella loro dignità.

L' America e altri Paesi ci hanno insegnato che un altro modo di tifare è possibile.

Incoraggiando la propria squadra e non umiliando quella rivale. Anche facendosi scherno dei rivali, ma senza insultare la mamma di nessuno.

In tempi di eccessi di atteggiamenti e parole politically correct che ogni tanto ci fanno perdere di vista il senso di quello che vorrebbero tutelare, a questa battaglia di civiltà non vorremmo rinunciare.

