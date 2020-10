GASP! C’È UN CASO DI CORONAVIRUS ANCHE ALL’ATALANTA! – IL CLUB HA COMUNICATO CHE SI TRATTA DI UN TESSERATO ASINTOMATICO. ANNULLATA LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI, DOMANI C’È LA PARTITA CONTRO IL CAGLIARI

Caso di coronavirus all'Atalanta. Alla vigilia della sfida casalinga contro il Cagliari, in programma domani alle 12:30, il club orobico ha comunicato che "in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid 19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste nel protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate". Il club ha annullato la conferenza stampa del tecnico Gasperini.

