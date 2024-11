GASP! PER LO SCUDETTO C’E’ ANCHE L’ATALANTA! GASPERINI INFLIGGE UNA LEZIONE DI CALCIO AL NAPOLI DI CONTE: 0-3 AL MARADONA! LA DEA VOLA A MENO TRE DALLA VETTA - SUPER LOOKMAN CHE REALIZZA UNA DOPPIETTA (MA SULLA SECONDA RETE MERET NON E’ STATO IRREPRENSIBILE) - HIEN ANNULLA LUKAKU - NEL RECUPERO IL GOL AL VOLO DEL CAPOCANNONIERE RETEGUI - "IL NAPOLISTA": "CONTE NON ERA UN PIAGNONE, LO SAPEVA CHE..."

Da gazzetta.it

Cinque gol subiti in 10 partite, 3 in una sola gara. Il Napoli cade in casa 3-0 con l'Atalanta che sale a -3 dalla vetta grazie alla doppietta di Lookman, a segno al 10' e 31' e al gol nel recupero del capocannoniere Retegui. Grande prova difensiva di Hien che cancella Lukaku. Bis nerazzurro al Maradona dopo il 3-0 della scorsa stagione.

Primo brivido per Carnesecchi con Kvara che mette in mezzo ma Lukaku non ci arriva. Ma al 10' passa la Dea: Olivera respinge di testa, la palla torna in area, De Ketelaere la spizza e Lookman la infila in rete di sinistro. Replica immediata del Napoli con McTominay che prende il palo dal limite. Pasalic colpisce male di sinistro da buona posizione, palla che termina a lato.

Al 31' il raddoppio è ancora di Lookman: lo serve Cdk, controllo e grande destro da fuori nell'angolino, Meret tocca ma la palla finisce in rete. Al 40' è bravo Hien a murare Lukaku in area piccola. In avvio di ripresa il Napoli rischia ancora con l'autorete di Olivera annullata per fuorigioco di Kolasinac. Ci prova Rrahmani di testa ma mette a lato. Carnesecchi si supera al 66' sul colpo di testa ravvicinato di Buongiorno, deviato da Ruggeri. Lookman in contropiede sfiora il tris al 75'. Nel recupero arriva il tris di Retegui con uno splendido tiro al volo.

CONTE LO SAPEVA

Massimiliano Gallo per ilnapolista.it - Estratti

L’Atalanta ha vinto a Napoli tre a zero. Con ampio merito. E a questo punto solo un marziano può continuare a non considerare la squadra di Gasperini come una delle favorite per lo scudetto. Secondo noi la seconda favorita (la prima è l’Inter). Conte non era piagnone a dire che il Napoli deve seguire il suo percorso ma che gli azzurri (oggi in nero) sono solo agli inizi del cammino.

Era consapevole della forza dell’avversario. Il Napoli resta primo in classifica ma quando la squadra perde la sua forza difensiva, diventa una squadra troppo vulnerabile. Oggi è successo questo ed è successo anche perché l’attacco dell’Atalanta ha creato grandi difficoltà al Napoli. Gasperini ha lasciato in panca Retegui (nel finale ha segnato il 3-0) che avrebbe dato un riferimento a fisso a Rrahmani e a Buongiorno e ha puntato su Lookman e De Ketelaere. Mossa perfettamente riuscita.

Il Napoli quando perde, perde 3-0. Era successo a Verona. Quella fu una sconfitta salutare. Potrebbe esserlo anche questa. Di certo è una tappa importante nel cammino di Conte che ha raccolto una squadra disastrata e dopo undici giornate è in testa al campionato.

