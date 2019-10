GASPERINI, LA DIFESA FA ACQUA! GIANNI MURA E LA FAVOLA BREVE DELL’ATALANTA: "HA GIOCATO CON CORAGGIO E NEI PRIMI 20' ANCHE MEGLIO DEL CITY MA BECCA ANCORA TROPPI GOL, E NON SOLO IN CHAMPIONS. E IL 2-2 DELLA DINAMO IN UCRAINA RENDE PROBLEMATICO ANCHE IL TERZO POSTO, PER CHI È FERMO A ZERO PUNTI"

Gianni Mura per la Repubblica

gasperini guardiola

C'era una volta, dirà il nonno, un' Atalanta che vinceva sul campo del Manchester City. E poi? chiederà il nipotino. Poi la favola s' è interrotta, non è durata neanche 10 minuti. Poi hanno stravinto gli altri, ma almeno un pochino li abbiamo fatti sudare. Valeva comunque la pena di esserci. Chissà quando ci ricapiterà di tornare qui. Già.

L' Atalanta ha giocato con coraggio e nei primi 20' anche meglio del City.

La difesa di Guardiola era in difficoltà per la mancanza di punti di riferimento. Trequartisti, e anche più dietro, Gomez e Malinovskyi, più avanzato Ilicic, che deve ancora ritrovarsi e lo dimostrerà anche stavolta. Di buono, il rigore che si procura, grazie anche alla dabbenaggine di Fernandinho, e che il ragazzo Malinovskyi realizza senza la minima emozione.

city atalanta aguero

Il City non è messo benissimo in difesa, ma l' Atalanta tende a sbagliare l' ultimo passaggio ed è priva del suo attaccante di maggior peso, Zapata, che nel gioco bergamasco vale come Aguero. Aguero, quello vero, fa due gol in 4', prima su assist di Sterling e poi su rigore, Masiello su Sterling, ingenuo pure questo. Condizionato da un giallo dopo 10', Masiello non mastineggia come d' abitudine.

Nell' intervallo Gasperini cerca di aggiustare un muro che sta crollando.

city aguero

Muriel per Gomez, Pasalic per Masiello, con De Roon che scala nella difesa a tre. Ma il muro crolla ugualmente. La velocità è una cosa, il coraggio un' altra, la tecnica un' altra ancora. Il City ne ha da vendere e Sterling, immenso e imprendibile, è il suo profeta: tre gol in un quarto d' ora, arrivederci e grazie. Però l' Atalanta, e non solo in Champions, becca troppi gol. E il 2-2 della Dinamo in Ucraina rende problematico anche il terzo posto, per chi è fermo a zero punti.

