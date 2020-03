19 mar 2020 08:40

GEORGINA NON HA CAPITO NULLA! RONALDO IN QUARANTENA. E LA COMPAGNA SI DILETTA CON LO SHOPPING: BUFERA SULLA EX COMMESSA BECCATA PER LE VIE COMMERCIALI DI MADEIRA NONOSTANTE GLI INVITI A RESTARE A CASA NEI GIORNI DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS. INTANTO CRISTIANO SI DISTRAEVA A BORDO PISCINA PRENDENDO IL SOLE...