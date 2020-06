1 giu 2020 18:16

GHOST BALO! LO SFOGONE DI SUPERMARIO: “MA COME FATE A SCRIVERE CHE NON MI ALLENO? NON SAPEVO DI ESSERE INVISIBILE AI TELEOBIETTIVI. AL MOMENTO GIUSTO SPIEGHERÒ PER FILO E PER SEGNO TUTTO E CAPIRETE" - NELLE STORIE SU INSTAGRAM NON È MANCATO, NELLE ULTIME ORE, NEMMENO IL SUPPORTO ALLE PROTESTE IN USA SEGUITE ALL’UCCISIONE DI GEORGE FLOYD- LE SIRENE DAL BRASILE...