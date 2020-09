GIALLO SALENTINO – A LECCE UCCISO A COLTELLATE L'ARBITRO DE SANTIS CON LA COMPAGNA - VIOLENTA LITE IN UN APPARTAMENTO, POI IL DRAMMA: CACCIA AL KILLER. E’ UN RAGAZZO CON LO ZAINETTO - IL DELITTO POTREBBE AVERE UN MOVENTE PASSIONALE…

Da corrieredellosport.it

DE SANTIS E LA COMPAGNA

Duplice omicidio in serata a Lecce. Il delitto sarebbe avvenuto in un condominio nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via Montello. L’uomo ucciso è Daniele De Santis, 33 anni, conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro.

Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. La donna si chiamava Eleonora Manta. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris, i cadaveri si troverebbero sulle scale del palazzo. Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con un coltello. Il delitto potrebbe avere un movente passionale.

