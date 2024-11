TRA GIGI BUFFON E ILARIA D’AMICO GALEOTTO FU…MUNTARI! L’EX PORTIERE DI PARMA E JUVENTUS, OSPITE DI FABIO FAZIO, È TORNATO A PARLARE DEL CONTESTATISSIMO MILAN-JUVE DEL FEBBRAIO 2012, COL FAMOSO “GOL FANTASMA” DI MUNTARI E DELLA NASCITA DEL LORO AMORE – “GALLIANI ANCORA OGGI MI CHIEDE: “MA ERA GOL?”; “IO GLI RISPONDO SEMPRE: SECONDO ME CI ASSOMIGLIAVA MOLTO MA…” – VIDEO

Tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico galeotto fu…Muntari. L’ex portiere della Juventus, oggi capodelegazione della Nazionale italiana di calcio, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, è tornato a parlare di una delle partite più contestate di sempre, Milan-Juventus del febbraio 2012, col famoso “gol fantasma” di Muntari.

In quell’occasione ci fu uno tra i primi “confronti” ravvicinati con Ilaria D’Amico, allora conduttrice TV a Sky Sport: “Ci conoscevamo da tempo, frequentando lo stesso mondo, però quella volta lì lei mi intervistò e a bruciapelo mi chiese 'Buffon ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?'. Risposi: "Non me ne sono accorto, e comunque non lo avrei ammesso. Apriti cielo…”.

Buffon ricorda che Adriano Galliani, ex dg rossonero, ogni tanto gli chiede: “Ma era gol?”; “Io gli rispondo sempre: Secondo me ci assomigliava molto ma alla fine non lo era”. E lui ride come un matto”

Supergigi parla anche della paratissima su Zidane nella finale del mondiale 2006 ("E' stata complicata, perchè Zizou riuscì ad imprimere alla palla una potenza incredibile, sembrava scagliata col piede...") e scherza con la moglie sulle proposte di matrimonio. Ilariona lo prende in castagna: "Una volta mi chiese di sposarlo con un sms da Parigi. Lui giocava nel Paris Saint-Germain e una mattina, alle 5:30 del mattino, mi scrive: 'Ma io e te non ci sposiamo?' Ma che è una proposta di matrimonio? Sono rimasta senza parole". Quella vera, invece Buffon gliela fece a Parma: “Trovo il caminetto acceso e una musica in sottofondo. Lui non si inginocchia ma si accascia.

E io pensai: Ora mi deve dire una cosa brutta. Mi fa la proposta e io penso mi prende una mano, mi guarda con un'aria talmente pieno di dolore che mi sono spaventata, con un'ansia. Lui mi fa la proposta, mi sono sciolta, ho subito detto sì”.

