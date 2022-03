GIGIO, MENO MALE CHE ERI ANDATO AL PSG PER VINCERE - MILANISTI IN ESTASI DOPO IL FLOP DI "DOLLARUMMA" IN CHAMPIONS LEAGUE: COI PARIGINI, SE ANDRÀ BENE, QUEST'ANNO SI PORTERÀ A CASA SOLO IL CAMPIONATO, DOPO AVER VISTO SFUMARE PURE SUPERCOPPA E COPPA DI FRANCIA - SI CONSOLERÀ CON I 7 MILIONI NETTI ALL'ANNO (L'OFFERTA MILAN NON ERA MOLTO DIVERSA), MA INTANTO "L'EQUIPE" LO STRONCA DOPO LA PAPERA CONTRO BENZEMA: 2 IN PAGELLA ED ETICHETTA DI "BECCHINO"… - VIDEO

1 - L’EQUIPE DÀ 2 A DONNARUMMA E PARAGONA IL PSG AL TITANIC

Da www.ilnapolista.it

ERRORE DI DONNARUMMA CONTRO IL REAL MADRID

L’Equipe scrive di Titanic, titolo bello grande con sullo sfondo la foto di Messi per terra. Nelle pagelle il quotidiano francese assegna voto 2 a Donnarumma e scrive: “Con il suo rilancio sbagliato commette un errore che riapre la partita. Eppure si era mostrato attento sin dai primi secondi anticipando bene un pallone in profondità e successivamente effettuando diverse parate. Non può nulla sugli altri due gol ma l’errore lo aveva già commesso”.

Non è l’unico del Psg a ricevere 2 in pagella, è in compagnia di Marquinhos. Quattro, invece, a Pochettino: “la sua squadra ha dominato il Real durante due ore e mezzo (contando anche il match d’andata) prima di affondare totalmente in un quarto d’ora abbondante, ieri, a partire dal 61esimo minuto. Non ha provato nulla ma, a sua discolpa, era difficile immaginare che la squadra affondasse in questo modo.

2 - L’EQUIPE: DONNARUMMA È STATO IL BECCHINO DEL PSG

Da www.ilnapolista.it

LA PAGELLA DI DONNARUMMA

L’Equipe non solo rifila un 2 in pagella a Donnarumma, scrive di serata catastrofica per l’ex Milan, ma lo definisce il becchino del Psg e impartisce una lezione di giornalismo, altro che sciovinismo.

Ma procediamo per ordine. L’Equipe sottolinea l’errore di Donnarumma nella serata in cui Pochettino, scegliendo lui come titolare nella partita più importante della stagione, di fatto aveva scelto il titolare nel duello con Keylor Navas. Scrive L’Equipe:

Che paradosso. La sera in cui è stato ufficialmente insignito del ruolo di numero uno dei portieri parigini a spese di Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma è stato il becchino del Psg con un errore grossolano che ha riaperto la partita e steso la sua squadra dopo un’ora di gioco.

La lezione di giornalismo riguarda l’esperto arbitrale de L’Equipe che non si è rifugiato in un tifo ottuso ma ha fatto il proprio dovere.

EQUIPE CONTRO DONNARUMMA

“Il contatto può essere fischiato perché un leggero fallo c’è”, ha detto Ennjimi, consulente arbitrale de L’Equipe. “Ma per me, è abbastanza logico che l’arbitro lasci continuare il gioco. Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito”. Sarà difficile per Donnarumma nascondersi dietro questa azione per giustificare il suo errore.

Sarebbe stato impensabile in Italia leggere una dichiarazione del genere da parte di qualsivoglia esperto arbitrale in caso di medesima azione ai danni di una squadra italiana.

ERRORE DI DONNARUMMA CONTRO IL REAL MADRID

L’Equipe sottolinea poi che

la scelta di schierare Donnarumma al posto di Navas, molto più esperto in Champions (63 partite contro solo 5 per il suo giovane compagno, 5 contando quella al Bernabeu), è stata una scelta forte di Pochettino e del suo staff.

È stata una scommessa persa, alla luce di questo errore che ha portato all’eliminazione del PSG. Se questo non mette in discussione il talento dell’italiano campione d’Europa 2021, eletto miglior portiere dello scorso anno, le conseguenze della scelta di schierarlo titolare potrebbero essere molteplici.

ARTICOLI CORRELATI