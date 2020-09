IL GIOCATORE PIÙ RICCO DEL MONDO SBARCA A MADEIRA, MA NON È CR7: SI TRATTA DI FAIQ BOLKIAH, NIPOTE DEL SULTANO BRUNEI. HA FIRMATO PER IL MARITIMO FUNCHAL. IL SUO PATRIMONIO È CALCOLATO IN 18MILA MILIONI DI EURO. HA STUDIATO IN INGHILTERRA DOVE HA FATTO PARTE DELLE ACADEMY DI CHELSEA ED ARSENAL…

Faiq Bolkiah

(ANSA) Il calciatore più ricco del mondo, con un patrimonio calcolato in 18mila milioni di euro, sbarca a Madeira. Ma non si tratta del pur facoltoso Cristiano Ronaldo, nativo dell'isola che fa parte del Portogallo, ma di Faiq Bolkiah, 22enne centrocampista che ha firmato per il Maritimo Funchal ed è il nipote del Sultano del Brunei, ovvero l'uomo più ricco del mondo.

Che, come pratica agonistica, si dedica al tiro a volo (prese parte anche ad alcune prove di Coppa del Mondo, e ne ospitò una in un suo impianto con pedane in marmo di Carrara e spogliatoi con rubinetti d'oro), ma è anche un grande appassionato di calcio che aveva come campione preferito Alex Del Piero (che gli fece avere una sua maglia della Juve).

Faiq Bolkiah 2

Faiq è suo nipote, ama anche lui il calcio, e ha studiato in Inghilterra dove fatto parte delle Academy di Chelsea ed Arsenal e nella scorsa stagione è stato in forza al team under 23 del Leicester. Fa anche parte della nazionale del Brunei, n.191 del ranking Fifa. Ora il trasferimento in Portogallo, dove è stato presentato come rinforzo della prima squadra del Maritimo. Così, tra CR7 e il calciatore più ricco del mondo, si parlerà sempre più spesso di Funchal e di Madeira.