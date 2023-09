PER I GIOCHI TORNANO I FENOMENI! L’ITALVOLLEY DONNE RIPARTE DA VELASCO, IL CT DELLA “GENERAZIONE DEI FENOMENI” DELLA PALLAVOLO MASCHILE, E DA PAOLA EGONU - IL PRESIDENTE DELLA FIPAV, GIUSEPPE MANFREDI, DA’ IL BENSERVITO A MAZZANTI DOPO IL FLOP AL TORNEO PREOLIMPICO - LE AZZURRE A PARIGI PROBABILMENTE CI ANDRANNO LO STESSO ATTRAVERSO IL RANKING DELLA NATIONS LEAGUE 2024 MA ORA TOCCHERA’ A QUEL PARA-GURU DI VELASCO DARE L’ASSALTO AL SOGNO A CINQUE CERCHI…

Da https://sport.virgilio.it/ - Estratti

julio velasco

Giorni contati, forse anche soltanto ore per Davide Mazzanti. La sensazione è stata chiara ed evidente già nella serata di domenica quando le azzurre sono uscite battute dallo “spareggio olimpico” con la Polonia e non sono riuscite a strappare il biglietto per Parigi con qualche mese di anticipo. Ma ora sembra ancora più evidente nelle parole del presidente Fipav, Giuseppe Manfredi.

Sulla vicenda dopo le tante parole spese negli ultimi giorni su Mazzanti e sula sua decisione di lasciare alcune big della pallavolo italiana, interviene anche Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav e colui che dovrà decidere del futuro del ct della nazionale femminile.

velasco

Il fallimento dell’Italia al Preolimpico di Lodz con la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 mette in dubbio la posizione di Mazzanti mentre prende quota la soluzione Velasco

Mazzanti vicino all’addio: le parole di Manfredi

Il presidente del volley italiano, Giuseppe Manfredi, non si sbilancia e pur senza dirlo direttamente sembra dare una sorta di benservito a Mazzanti, rimandando però tutto ai prossimi giorni.

Insieme al Consiglio Federale analizzeremo nel dettaglio quanto accaduto e lavoreremo con lo scopo di trovare in tempi bravi la soluzione per superare questo momento complicato. La qualificazione a Parigi è alla portata e l’obiettivo della Fipav sarà quello di riprogrammare per permettere alla nazionale di tornare ai vertici del volley Mondiale.

Italia: la candidatura forte di Julio Velasco

paola egonu

Decisioni da prendere in fretta dice il presidente Manfredi, una tempistica dettata dalla voglia di mettersi alle spalle le polemiche, la delusione con la voglia di ripartire. L’Italia deve rimettersi in carreggiata nel segno di Egonu ma anche di Antropova, così come di quelle atlete del calibro di De Gennaro e Bosetti, talento che il tecnico ha immolato sull’altare del bene del gruppo ma che alla fine non ha pagato.

E ora torna a farsi fortissima la voglia di puntare su uno che di gruppi ne sa moltissimo, e di pallavolo ne sa qualcosa come Julio Velasco. Il 71enne argentino sembra pronto a mettersi di nuovo al timone per dare l’assalto al sogno a cinque cerchi.

