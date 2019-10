GIOCO, PARTITA, INCONTRO! ANDREA GAUDENZI DIVENTA IL NUOVO CAPO DEL TENNIS MONDIALE - L'EX AZZURRO, NOMINATO AL VERTICE ATP CON UN INCARICO QUADRIENNALE: “È UN VERO ONORE. NON VEDO L'ORA DI INIZIARE" - DOPO AVER APPESO LA RACCHETTA AL CHIODO SI È LAUREATO IN LEGGE, HA CONSEGUITO UN MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION A MONTECARLO, E’ DIVENTATO IMPRENDITORE - IL BENVENUTO DI DJOKOVIC: "HA TUTTE LE QUALITÀ PER GUIDARE IL CIRCUITO..." - VIDEO

Un italiano alla guida dell'Association of Tennis Professionals. Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell'Atp e il suo incarico quadriennale partirà dal 1° gennaio 2020. Classe '73, professionista dal 1990, lungo la sua carriera in campo ha collezionato tre titoli nel circuito maggiore raggiungendo come best ranking la 18esima posizione mondiale.

Dopo aver appeso la racchetta al chiodo nel 2003, si è diviso fra l'attività di imprenditore e quella di dirigente sportivo all'interno del mondo del tennis, forgiando una carriera di successo negli affari. Il 46enne romagnolo offre una vasta esperienza in una vasta gamma di settori, tra cui marketing sportivo, intrattenimento, dati, tecnologia e media. Più di recente, Gaudenzi è stato determinante nel suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Atp Media, guidando con successo la ristrutturazione del business che funge da braccio di trasmissione dell'Atp Tour. E non a caso è stato scelto all'unanimità dal Board dei direttori dell'associazione che riunisce i giocatori professionisti di tutto il mondo.

Gaudenzi: "Un onore, non vedo l'ora di iniziare"

"L'Atp ha svolto un ruolo centrale nella mia vita in molti modi e avere questa opportunità è un vero onore - commenta Gaudenzi - Non vedo l'ora di supervisionare la direzione futura del Tour e sfruttare il successo e la popolarità globale di questo sport in quello che è senza dubbio uno dei momenti più entusiasmanti nella storia del tennis professionistico maschile. Sono molto grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare".

Djokovic: "Ha tutte le qualità per guidare il circuito"

Per Gaudenzi, che dopo aver appeso la racchetta al chiodo si è laureato in legge all'Università di Bologna conseguendo poi un master in Business Administration a Montecarlo, il benvenuto anche da parte di Novak Djokovic, presidente dell'Atp Player Council. "Come ex giocatore, ha vestito i nostri panni, ed è poi diventato un imprenditore di successo. Ha tutte le qualità per guidare il circuito e siamo felici di lavorare assieme a lui per il bene dei giocatori e dello sport in generale", le parole del campione serbo.

"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea come prossimo presidente dell'Atp. Dopo una carriera di prim'ordine come giocatore, Andrea si è distinto in vari ruoli lontano dal tennis - dichiara Gavin Forbes, Atp Board Tournament Representative - Offre la rara combinazione di conoscere a fondo il business dell'Atp Tour, oltre a beneficiare di un'esperienza preziosa lontano dallo sport. Sarà in grado di scendere in campo a gennaio e ha tutti gli strumenti per una crescita significativa della nostra attività".

Alex Inglot, Atp Board Player Representative, ha aggiunto: "Andrea offre una gamma avvincente di esperienze dentro e fuori lo sport che lo posizionano molto bene mentre cerchiamo di affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono per la nostra organizzazione. L'Atp Tour è una partnership 50-50 unica tra giocatori e tornei e la vasta esperienza di Andrea da entrambe le parti era esattamente ciò che stavamo cercando".

Appendino: "Con Gaudenzi sarà collaborazione positiva"

"Congratulazioni ad Andrea Gaudenzi. Sono certa che la collaborazione con lui e con Atp sarà estremamente positiva, come, d'altronde, lo è stata con il suo predecessore Kris Kermode, che ringrazio sinceramente per il lavoro svolto". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così l'elezione di Andrea Gaudenzi alla presidenza dell'Atp. "Il tennis italiano - scrive Appendino su Facebook - sta vivendo un periodo davvero favorevole, sia a livello di risultati sportivi, sia a livello organizzativo, visto che sarà proprio la città di Torino ad ospitare le Finals dal 2021 a 2025".

