IL GIRO DELLE SETTE CHIESE DI CRISTIAN TOTTI – IL FIGLIO DEL “PUPONE”, DOPO LE BREVI ESPERIENZE COL FROSINONE E COL RAYO VALLECANO, FIRMA CON L’AVEZZANO IN SERIE D – IL 19ENNE TORNA IN ITALIA E FINISCE NELLA GUERRA DELLE CORNA TRA IL PADRE E LA MAMMA ILARY – L’EX CAPITANO DELLA ROMA VORREBBE RIDURRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA 12.500 EURO PER I TRE FIGLI VISTO CHE CRISTIAN ORMAI GUADAGNA…

Da repubblica.it

francesco e cristian totti

Cristian Totti è un nuovo calciatore dell’Avezzano. La notizia arriva direttamente dai canali social del club abruzzese. L'attaccante 19enne, figlio di Francesco Totti, storico capitano della Roma, torna in Italia a pochi mesi dal trasferimento in Spagna al Rayo Vallecano. Giocherà in Serie D, sognando finalmente l’esordio tra i grandi dopo anni di giovanili tra Roma, Frosinone e Madrid.

E’ durata poco l’avventura spagnola di Cristian Totti, annunciata lo scorso gennaio dallo stesso Francesco Totti attraverso una storia Instagram. Pochi allenamenti con le giovanili del club madrileno e poi il ritorno in Italia già in primavera. A fare da spalla a papà Francesco, nelle tante iniziative di personal branding in giro per il mondo, intraprese dall’ex numero 10 giallorosso. Costate 1,5 milioni di euro con il Fisco.

CRISTIAN TOTTI AL RAYO VALLECANO

Un trasferimento nella provincia abruzzese alla ricerca della dimensione giusta per non essere solo il figlio di Totti, ma un calciatore a tutti gli effetti. Quello di Madrid è un altro addio a distanza di pochi mesi da quello al Frosinone. Durato il tempo di un gol, gli attacchi e il body shaming sui social e una partita al Tre Fontane contro la primavera della Roma. Un’altra occasione persa dal punto di vista sportivo: l’attenzione era tutta per i genitori, divisi sugli spalti.

CRISTIAN TOTTI AL RAYO VALLECANO CRISTIAN TOTTI E LA MAMMA ILARY NOVELLA 2000 cristian totti