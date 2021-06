IL GIRONE DEGLI INFETTI – IL DIFENSORE SLOVACCO DENIS VAVRO E’ RISULTATO POSITIVO AL COVID – NUOVO CASO DI POSITIVITA’ NEL GIRONE E DI EURO 2020 DOPO LO SPAGNOLO SERGIO BUSQUETS E GLI SVEDESI SVANBERG E KULUSEVSKI (ORA NEGATIVIZZATI) – OLTRE AL GIOCATORE DI PROPRIETA’ DELLA LAZIO E’ RISULTATO POSITIVO ANCHE UN MEMBRO DELLO STAFF…

denis vavro

Denis Vavro positivo al Coronavirus. Lo comunica l’allenatore della Slovacchia, Stefan Tarkovic, in conferenza stampa prima del match contro la Svezia in programma venerdì pomeriggio alle ore 15. Insieme al difensore della Lazio è risultato positivo anche un membro dello staff. Soggetti già posti in isolamento, autorità sanitarie russe avvisate e massima allerta in vista della partita. “Ho parlato con lui, non ha sintomi”, ha detto Tarkovic.

Vavro dovrà dunque fermarsi: sperava di rilanciarsi con la sua nazionale prima di far ritorno alla Lazio e conoscere il proprio futuro. Al momento è fuori. Va ricordato che anche la Svezia, poco prima dell’inizio dell’Europeo, ha avuto due casi Covid in squadra: Svanberg e Kulusevski. Entrambi si sono negativizzati subito e sono regolarmente a disposizione.

