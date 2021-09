2 set 2021 15:20

GIROUD POSITIVO! - IL COVID TORNA A ROMPERE LE PALLE ANCHE IN SERIE A: L'ATTACCANTE FRANCESE DEL MILAN È RISULTATO POSITIVO A UN TAMPONE MOLECOLARE FATTO A DOMICILIO - IL GIOCATORE STA BENE MA SI TROVA IN ISOLAMENTO, LA SOCIETÀ HA PRECISATO CHE NON È ENTRATO IN CONTATTO CON IL RESTO DELLA SQUADRA DALLA PARTITA CONTRO IL CAGLIARI DI DOMENICA SCORSA - IL NUMERO 9 ERA VACCINATO? ALCUNI CALCIATORI, COME XHAKA DELL'ARSENAL, NON SI SONO IMMUNIZZATI PER SCELTA (E POI SI CONTAGIANO)...