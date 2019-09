CHE MISSILE DI BERRETTINI! ? Matteo parte alla grande nel primo set: 6-1 su Rublev ?? Il match degli US Open è LIVE su Eurosport 2 (211 SKY) ed Eurosport Player ?#EurosportTENNIS | #USOpen pic.twitter.com/5SYuqA3jGE — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 2 settembre 2019

DA REPUBBLICA.IT

Matteo Berrettini vola in semifinale agli Us Open. Il 23enne romano ha battuto il francese Gael Monfils al tie-break con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 dopo un match molto combattuto, durato 3 ore e 57 minuti. Il tennista romano, 25° nel ranking Atp, ha gestito benissimo la sfida con il 33enne francese, 13° nel ranking, anche se nel momento decisivo del quinto set l'italiano, avanti 5-2, si è fatto rimontare fino al 5-5. Al tie-break, Berrettini chiude con un ace e approda per la prima volta in semifinale a Flushing Meadows: era da 42 anni che un italiano non raggiungeva le semifinali degli Us Open, l'ultimo fu Corrado Barazzutti, ma a quei tempi si giocava sulla terra verde di Forest Hills.