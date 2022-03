E GIULIETTA RESTA SEMPRE ‘NA ZOCCOLA - LA VERGOGNA DEGLI ULTRÀ VERONESI: ESPONGONO FUORI DAL BENTEGODI UNO STRISCIONE CON LE COORDINATE CHE INCITA A BOMBARDARE NAPOLI - LO SCRITTORE PARTENOPEO MAURIZIO DE GIOVANNI: "A CHE PUNTO PUÒ ARRIVARE L'IMBECILLITÀ (SUB) UMANA. LA CURVA VERONESE E’ SEMPRE AMMIREVOLMENTE PRONTA A COGLIERE ELEMENTI DI STRETTA ATTUALITÀ PER RINNOVARE LA PROPRIA PROFONDA IDIOZIA RAZZISTA" - IL MITOLOGICO STRISCIONE DEI TIFOSI DEL NAPOLI SU GIULIETTA (FOTO)

Uno striscione inqualificabile è apparso nella notte nei pressi del Bentegodi, con tanto di firma, per vantarsi del gesto: Curva Sud Hellas Verona, la frangia estrema del tifo gialloblù, non nuovo a episodi simili. Sullo striscione appaiono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, chiaro riferimento a un luogo da bombardare.

Proprio mentre il mondo intero si mobilita per aiutare un popolo che sta soffrendo pene orribili per l'invasione russa, un gesto doppiamente vile. Il tutto ovviamente alla vigilia della sfida tra Hellas e la squadra di Spalletti, in campo alle ore 15. Peraltro gli ultrà veronesi non sono nuovi a "imprese del genere". Lo scorso maggio era comparso un altro striscione, con la scritta "Napoli luame", ovvero "Napoli letame". Immediata e unanime la reazione di condanna sui social.

Diventato immediatamente virale sui social, lo striscione ha spinto anche lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, a commentare l'accaduto su Facebook: "Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo.

Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire, con un plastico esempio, a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie".

