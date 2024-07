9 lug 2024 16:47

GIUSTIZIA PER DAVIDE ASTORI – CONFERMATA LA CONDANNA A UN ANNO PER IL MEDICO SPORTIVO GIORGIO GALANTI, ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DEL CAPITANO DELLA FIORENTINA, TROVATO SENZA VITA LA MATTINA DEL 4 MARZO 2018 NELLA SUA CAMERA DI ALBERGO A UDINE MENTRE ERA CON LA SQUADRA – IL CALCIATORE SOFFRIVA DI UNA CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA VENTRICOLARE CHE NON FU DIAGNOSTICATA: GALANTI AVEVA RILASCIATO DUE CERTIFICATI DI IDONEITÀ SPORTIVA…