GIUSTIZIA A MISURA DI RICCHI! DANI ALVES PAGA LA CAUZIONE DA 1 MILIONE DI EURO E TORNA A CASA DOPO OLTRE UN ANNO DI CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE. AL SUO ARRIVO NELL’ABITAZIONE NON C’ERA LA EX MOGLIE, MA IL BRASILIANO E’ STATO OMAGGIATO ANCHE DI UN MAZZO DI FIORI. CHI GLIELO AVRA’ INVIATO? – SCOPPIA LA POLEMICA IN DIRETTA TV: “E’ SCANDALOSO” - VIDEO

Estratti da fanpage.it

Dani Alves è tornato a casa. Il pagamento della cauzione da 1 milione di euro gli ha permesso di lasciare il carcere di Brians 2 di Barcellona dove era detenuto dal 20 gennaio 2023. È la prima volta in assoluto che il brasiliano varca la soglia dell'istituto di pena considerati tutti precedenti tentativi falliti da parte dei suoi legali di vedergli riconosciuta almeno la libertà vigilata e provvisoria. Una richiesta sempre bocciata dal Tribunale. Al ritorno nella sua abitazione, l'ex Barça è stato omaggiato anche di un mazzo di fiori da un mittente sconosciuto.

Dopo 14 mesi e 5 giorni, una condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale, il calciatore brasiliano ha lasciato alle spalle le porte della prigione: dietro le sbarre ha trascorso oltre un anno a rimuginare sulla propria vita andata in pezzi dopo quella sera nella discoteca Sutton della città catalana. Da lì è cambiato tutto. Lì, ha perso tutto: dalla moglie, Joana Sanz, fino alla crisi finanziaria che lo ha investito per essere stato mollato dal club Pumas (che ha rescisso il contratto), dagli sponsor e aver visto il proprio patrimonio congelato dall'autorità giudiziaria.

L'ex difensore, oggi 40enne, era in compagnia di poche persone (si contavano sulla punta delle dita di una mano) e una era il suo avvocato che aveva sbrigato le ultime formalità prima di prelevarlo dalla casa circondariale e ricondurlo alla sua abitazione. Nessun colpo di scena televisivo: chi credeva di poter distinguere la figura della ex moglie, Joana Sanz, è rimasto deluso.

C'erano soprattutto quelle della trasmissione TardeAR in onda su Telecinco che hanno catturato alcune immagini del momento in cui il giocatore è arrivato dinanzi alla sua abitazione. A distanza di un po' di tempo, s'è presentato un fattorino che aveva il compito di consegnare un regalo al giocatore.

Chi è il mittente di quel dono? E in cosa consisteva? La giornalista e conduttrice Beatriz Archidona non ha potuto fare a meno di commentare con grande stupore l'omaggio ricevuto dal brasiliano. "Non so come definire questa situazione… è forte, scandalosa. La cosa più sorprendente da vedere". Alimentata la curiosità, il servizio svela il cadeau misterioso: si tratta di un mazzo di fiori (come mostrato in diretta, sopra un fotogramma della trasmissione). Chi glielo avrà mai inviato?