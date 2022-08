GNONTO? GNENTE! - DOVEVA ESSERE L'ESTATE DI WILFRIED GNONTO, MA A DUE MESI DA ITALIA-GERMANIA, NESSUNO S'E' FILATO IL 18ENNE CHE È RIMASTO A ZURIGO, DOVE TRA L'ALTRO NON GIOCA TITOLARE - DOPO L'ESORDIO IN NAZIONALE E IL PRIMO GOL IN AZZURRO, IL SUO VALORE DI MERCATO ERA SCHIZZATO DA 4 A 12 MILIONI DI EURO ED ERA STATO ACCOSTATO A MOLTISSIME SQUADRE MA POI NESSUNA HA SCOMMESSO SU DI LUI...

Alessandro Dell'orto per “Libero quotidiano”

Con la stessa rapidità con cui, oplà, scatta, dribbla e sguscia via lasciando sul posto chiunque cerchi di fermarlo, Wilfried Gnonto è apparso e subito scomparso - come fosse un piccolo Houdini - dal calcio dei campioni e dei riflettori. E dal mercato. Già, ricordate lo stupore di tutti noi amanti del pallone quando, lo scorso maggio, il ct Mancini chiamò a sorpresa in Nazionale questo 18enne sconosciuto, dallo sguardo simpatico, dal culo basso e dal curriculum praticamente vuoto?

Chissà che ci fa un giocatore dello Zurigo (più riserva che titolare) tra i nostri azzurri famosi e strapagati, ci siamo chiesti. E abbiamo osservato il ragazzino con sospetto e severità, condizionati anche dalla rabbia per la fresca e vergognosa eliminazione dai Mondiali. Poi Mancini, un po' per disperazione e un po' per arroganza, ha deciso addirittura di farlo esordire (a 18 anni e 7 mesi) contro la Germania in Nations League e di riproporlo con Ungheria, Inghilterra e ancora Germania. Risultato: dribbling, strappi, subito un assist e perfino un gol da record (più giovane marcatore della storia azzurra).

IL CLAMORE MEDIATICO

È schizzato da 4 a 12 milioni - è stato virtualmente venduto al Torino, al Sassuolo, alla Fiorentina, al Bologna, al Monza, all'Hoffenheim e al Friburgo. Tutte balle. Perché dopo due mesi Wilfried è ancora là, nella tranquilla Svizzera. E gioca ancora (ma non sempre dall'inizio) con lo Zurigo, che in campionato è partito male (un solo punto in tre partite) e che fatica a fare gol (ma ieri ha segnato il 2-0 nel preliminare di E-League contro il Linfield). Dall'Italia, invece, il silenzio. Nessuno cerca più più il baby azzurro, nessuno lo corteggia, nessuno lo vuole e le uniche voci di mercato, ora che il suo valore si è riabbassato a 9 milioni, riguardano solo Spagna e Olanda.

PREGI E DIFETTI

Sedotto e abbandonato, ma perché? Costa troppo o non è bravo come abbiamo creduto? La verità, come sempre, sta in mezzo. Nel senso che Wilfried è giovane e veloce, vero, ma ha grossi limiti fisici (viene sovrastato facilmente) e per ora- di adattabilità: a sinistra è a suo agio, ma se impiegato centralmente o a destra perde punti di riferimento e sparisce.

Certo, può migliorare perché è intelligente e serio, un ragazzo determinato che ha le idee chiare («Andare in una grande squadra? No, preferisco giocare titolare in una piccola», spiegò dopo il clamore dell'esordio azzurro), ma non è un campione. Per questo i grandi club, soprattutto alle cifre chieste dallo Zurigo e in un mercato con pochi quattrini in circolazione, non si sono mossi e per questo, ai tempi, l'Inter che lo aveva nel settore giovanile scelse di non insistere quando si rifiutò di firmare il primo contratto professionistico.

E la Nazionale? C'è da capire se Mancini, almeno lui, continuerà a dargli fiducia: il ct l'ha portato alla ribalta, l'ha lanciato, l'ha coccolato quando nessuno lo conosceva forse vedendo in lui qualità che altri ignoravano o forse sperando in un nuovo Zaniolo - e non può abbandonarlo così facilmente. Anche se il boom con la maglia azzurra, per Gnonto, finora è diventato un boomerang.

