29 set 2019 19:11

GO WEST (TARIBO) – LE DICHIARAZIONI DA RIDERE DELL’EX DIFENSORE NIGERIANO: “LA MAFIA MI HA FATTO ANDAR VIA DAL MILAN. SULLA STAMPA HANNO SCRITTO UNA STORIA FALSA. ECCO CHI E’ STATO CORROTTO…” – QUELLA VOLTA CHE IL PRODE TARIBO AI TEMPI DELL’INTER SI PRESENTO’ DA LIPPI: "DIO, MI HA DETTO CHE DEVO GIOCARE" – LA RISPOSTA FULMINANTE DELL'EX CT AZZURRO: “A ME NON HA DETTO NULLA”