GONZALO MERA-VILLAR - DOTTO IN ESTASI DAVANTI AL "CALCIAR TOREANDO" DELLO SPAGNOLO DELLA ROMA - NON MI VIENE IN MENTE UNO, CHE, A 22 ANNI, ARRIVA DA NON SI SA DOVE E, IN PUNTA DI PIEDI, E CHE PIEDI, DIVENTA IN TUTTI I SENSI “CENTRALE” IN UNA SQUADRA E PIAZZA TRITAOSSA COME ROMA. ASSIMILABILE PER LA TECNICA DEI PIEDI ALL’EX CENTRALE DEL BARCELLONA XAVI, GONZALO E’ UN MOLOSSO NEL SEMBIANTE DI UN CHERUBINO. PREGO, SCETTICI, CONTROLLARE I NUMERI IN PROGRESSIONE DELLE PALLE RECUPERATE-
IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA SU "CIELO TV" ALLE 21, 15 PASSA UN CAPOLAVORO TRASH DEI MORAVIA-MOVIE, “DESIDERIA” CON UNA TOTALE OSSESSIONE PER LA SODOMIA E UNA STREPITOSA PERFORMANCE DI LORY DEL SANTO - IN SECONDA SERATA, A PARTE “PIEDIPIATTI” CON LA COPPIA MONTESANO-POZZETTO, ARRIVANO SU CINE 34 EDWIGE FENECH, PIPPO FRANCO, LINO BANFI NEL STRACULTISSIMO “RICCHI, RICCHISSIMI, PRATICAMENTE IN MUTANDE” – VIDEO
DI MAIO NON PUÒ ACCETTARE UN ALTRO PREMIER AL DI FUORI DI CONTE: ECCO IL MOTIVO - DA PATUANELLI A D'INCÀ, ORMAI IL M5S PULLULA DI "CONTIANI" SUL PIEDE DI PARTENZA (ANCHE SENZA VOTO ANTICIPATO). LA STABILITÀ A PALAZZO CHIGI DIVENTA UN PERCORSO OBBLIGATO PER I GRILLINI. PER FRENARE L'USCITA DI PARLAMENTARI E MINISTRI VERSO IL PARTITO DI "GIUSEPPI" DI MAIO PREPARA LA CONTROMOSSA: PRONTA LA DEROGA SUL...
ACQUISIZIONE DA TIFFANY - LVMH COMPRA L’ORO DELLA MAISON AMERICANA CON LO “SCONTO” DI 430 MILIONI - IL GRUPPO DEL LUSSO DI ARNAULT, CHE GIÀ POSSIEDE DIOR, LOUIS VUITTON, FENDI, BULGARI, CELINE, GIVENCHY E LORO PIANA, HA STACCATO UN ASSEGNO DA 15,8 MILIARDI DI DOLLARI - CON L’INGRESSO DEI FRANCESI, LASCIA IL MANAGER ITALIANO BOGLIOLO, CHE NEGLI ULTIMI TRE ANNI HA RILANCIATO IL GIOIELLIERE DI NEW YORK...
PROPRIO UNA PERSONCINA A MODO - ASHLI BABBITT, LA 35ENNE VETERANA DELL’ESERCITO AMERICANO UCCISA NELL’ASSALTO AL CONGRESSO, NEL 2016 AVEVA MOLESTATO E INSEGUITO L’EX FIDANZATA DI SUO MARITO - LA DONNA HA RACCONTATO DI COME LA TRUMPIANA ABBIA TENTATO DI SPERONARLA CON LA MACCHINA, CAUSANDO UN INCIDENTE - PER LA GELOSIA LA TORMENTAVA CHIAMANDOLA AL TELEFONO A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE - UN PASSATO DI FALSE ACCUSE, BUGIE SOTTO GIURAMENTO DURANTE IL PROCESSO, TRADIMENTI...
VALE TUTTO – LA FIDANZATA DEL “DOTTOR ROSSI” FRANCESCA SOFIA NOVELLO POSTA UNA FOTO CHE LI RITRAE ABBRACCIATI IN BAHRAIN. LUI COMMENTA: “MI STAI TOCCANDO IL CULO” – LA REPLICA DELLA COMPAGNA
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“SERVONO PIÙ DOSI, CON QUELLE PREVISTE RISCHIAMO DI IMMUNIZZARE SOLO IL 20% DELLA POPOLAZIONE” - IL VICEMINISTRO ALLA SALUTE SILERI AVVERTE: “L’AUTORIZZAZIONE DEL VACCINO DI ASTRAZENECA PORTEREBBE NEL SEMESTRE 40 MILIONI DI DOSI, E UN POTENZIALE DI VACCINAZIONE PER 20 MILIONI DI PERSONE. POTREMMO ESSERE FUORI DALL’EMERGENZA GIÀ PER L’AUTUNNO. LA MACCHINA PERÒ NON PUÒ PERMETTERSI ERRORI…”