GONZALO, QUE MALO! - L’ESORDIO DA INCUBO DI HIGUAIN CON L’INTERNACIONAL DI MIAMI: SBAGLIA UN RIGORE E LA SQUADRA PERDE 3-0 - DOPO L’ERRORE DAL DISCHETTO GLI AVVERSARI LO HANNO DERISO, LUI NON L’HA PRESA BENE ED È PARTITA LA RISSA - LA SQUADRA DI BECKHAM È SEMPRE ULTIMA NEL CAMPIONATO AMERICANO - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

gonzalo higuain sbaglia un rigore all esordio con l inter miami

Gonzalo Higuain ha esordito con i Miami (la squadra di Beckham). contro i Philadelphia. La sua prima nella MLS il campionato americano, ma ha perso 3-0. L'argentino è stato anche protagonista in negativo del match: ha sbagliato l’ennesimo calcio di rigore della sua carriera. La partita era sul 2-0. Dopo l'errore gli avversari lo hanno deriso dopo e lui non l’ha presa bene. La sua squadra ora è ultima in classifica.

rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 6

Neanche Higuain, scrive Sportmediaset, è riuscito quindi a dare una svolta alla stagione della squadra di Beckham, sempre più ultima a pari merito con i DC United: la franchigia di Miami ha vinto solo 3 partite su 14 mettendo insieme sin qui undici punti.

rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 5 rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 7 rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union gonzalo higuain sbaglia un rigore all esordio con l inter miami gonzalo higuain sbaglia un rigore all esordio con l inter miami 4 rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 2 rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 3 rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union rissa dopo il rigore sbagliato da higuain inter miami philadelphia union 4 gonzalo higuain inter miami