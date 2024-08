GRANATA, CHE GRANA! – I TIFOSI DEL TORINO IN RIVOLTA CONTRO IL PRESIDENTE URBANO CAIRO DOPO LA CESSIONE DI RAOUL BELLANOVA ALL’ATALANTA – “URBANETTO” RISPONDE ALLE CRITICHE: “HO MESSO 72 MILIONI DI TASCA MIA E NON SONO UN POZZO SENZA FONDO”. MA I CONTI NON TORNANO – TRA L’ESTERNO AZZURRO E IL DIFENSORE ALESSANDRO BUONGIORNO, VENDUTO AL NAPOLI PER 35 MILIONI DI EURO, IL TORO HA INCASSATO QUASI 60 MILIONI (50 DEI QUALI DI PLUSVALENZE) MA FINORA NE SONO STATI SPESI SOLO...

Estratto dell’articolo di Francesco Manassero per “La Stampa”

Raoul Bellanova oggi diventerà un nuovo calciatore dell'Atalanta. Riparte da qui il mercato del Torino che l'estate scorsa ha tenuto tutti gli elementi migliori, ma adesso piazza la seconda cessione eccellente in poche settimane. […] Per ora l'ultima mossa del Torino ha sollevato la protesta di un popolo che non se l'aspettava e si sente - per l'ennesima volta - tradito. E non è piaciuta neanche all'allenatore Vanoli. […]

«Non tengo chi vuole andare via, ne abbiamo tanti di valore: ho messo 72 milioni di tasca mia e non sono un pozzo senza fondo», ha risposto su Instagram ad un tifoso. Intanto, grazie agli ultimi aggiustamenti sull'accordo, incassa la quinta miglior plusvalenza della sua gestione, dopo quelle di Bremer, Buongiorno, Maksimovic e Zappacosta. […]

La risposta, vera, il Torino deve darla sul campo del mercato anche ad una piazza che si aspetta veri investimenti, dopo il maxi incasso registrato in questa sessione di trattative. Il sacrificio dei due nazionali, gli unici convocati agli Europei, ha portato un tesoretto di quasi 60 milioni, 50 dei quali di plusvalenze. Ma finora ne sono stati spesi 7.5 per Coco e 1 per il riscatto di Masina. Un altro milione è stato promesso al Feyenoord per l'affitto di Marcus Pedersen, altri 3.5 sono garantiti tra un anno visto che la formula di acquisto prevede l'obbligo di riscatto.

[…]L'Atalanta, l'avversario con cui domenica il gruppo di Vanoli si presenterà per la prima volta davanti ai propri tifosi, sta intralciando i piani dei granata anche per la difesa, la priorità assoluta. Ha presentato un'offerta ufficiale al Fenerbahce per Becao, uno dei maggiori desideri del Torino. Che adesso, almeno, ha il portafogli pieno per rispondere: deve darsi una mossa e chiudere due colpi in difesa. […]

