IL GRANDE ESODO DALL'INTER - SI AVVICINA LA CESSIONE DI HAKIMI AL PSG PER UNA CIFRA INTORNO AI 70 MILIONI DI EURO – I NERAZZURRI TRATTANO ANCHE LA VENDITA DI JOAO MARIO ALLO SPORTING LISBONA – BASTERA’ PER TRATTENERE GLI ALTRI BIG DELLA ROSA NERAZZURRA? LE GRANDI SPAGNOLE SI MUOVONO PER ACQUISTARE LAUTARO MARTINEZ (MA PER NON MENO DI 80-90 MILIONI) - COLLOQUIO TELEFONICO TRA SIMONE INZAGHI E ROMELU LUKAKU, CHE HA ACCESO L’INTERESSE DEL CHELSEA...

DA www.fcinternews.it

HAKIMI

Il supermercato Inter tornerà a esporre i veri prezzi di mercato dopo le cessioni di Achraf Hakimi al Psg e Joao Mario allo Sporting. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, grazie ai circa settanta milioni di euro in arrivo nelle prossime settimane, il club nerazzurro si è messo al riparo da eventuali proposte al ribasso per i suoi gioielli, con Marotta e Ausilio che si siederanno al tavolo della trattativa solo per ascoltare proposte da capogiro.

joao mario

I due addii suddetti permetteranno alla dirigenza di lavorare con serenità sul potenziamento della squadra e di garantire al neo tecnico Simone Inzaghi la permanenza di elementi imprescindibili come Lukaku, Barella o Bastoni. Per tutti gli altri - aggiunge la rosea - nessuna chiusura totale, ma soltanto di fronte a una proposta che il club riterrà congrua al valore del giocatore.

lautaro martinez

E qui si inserisce il discorso relativo al futuro di Lautaro Martinez, il quale è apprezzato soprattutto in Liga: dopo Real Madrid e Barcellona, si è aggiunto anche l’Atletico di Simeone alla lista delle pretendenti. Lusinghe che non lasciano indifferente il Toro, che non ha ancora chiarito se è convinto al 100 per cento dal progetto nerazzurro o se vorrà valutare altre piste. Nel caso, nessuno sconto: per meno di 80-90 milioni l’Inter non risponderà neanche al telefono.

DA www.calciomercato.com

conte lukaku

Piange il telefono. Romelu Lukaku ci è rimasto male per l'addio di Antonio Conte, ma risponde presente alla chiamata del nuovo allenatore dell'Inter. Simone Inzaghi ha già contattato il centravanti belga per tranquillizzare il calciatore sulla bontà del progetto, come avevano già fatto i dirigenti nerazzurri. I due si sono dati appuntamento a luglio, quando la squadra si radunerà alla Pinetina di Appiano Gentile per il ritiro pre-campionato.

inter genoa lukaku

SIRENE INGLESI - Intanto la stampa britannica rilancia le voci di mercato su un interessamento del Chelsea nei suoi confronti. Dopo aver vinto la Champions League, Abramovich vuole regalare a Tuchel un nuovo bomber. Viste le difficoltà incontrate per arrivare al norvegese Haaland del Borussia Dortmund e all'inglese Kane del Tottenham, in cima alla lista della spesa è finito proprio il nome di Lukaku.

haaland

Secondo i quotidiani britannici The Guardian e Daily Mail, il Chelsea è pronto ad avanzare un'offerta più bassa rispetto alla richiesta dell'Inter, che valuta Lukaku 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro). Lo stesso club londinese lo aveva acquistato dieci anni fa dall'Anderlecht per 15 milioni di euro, per poi cederlo all'Everton tre stagioni dopo per 35 milioni di euro.