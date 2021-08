LE GRANDI SQUADRE ESTERE DEPREDANO LA SERIE A, MENTRE NOI DOBBIAMO BECCARCI I LORO SCARTI – 4 DEI 6 MIGLIORI GIOCATORI DELLO SCORSO ANNO ELETTI DALLA LEGA A HANNO ABBANDONATO L’ITALIA: IL MIGLIOR PORTIERE (DONNARUMMA), DIFENSORE (ROMERO), ATTACCANTE (RONALDO) E IL MIGLIOR GIOCATORE (LUKAKU) – LA JUVE PUNTA ICARDI E PJANIC. BAKAYOKO È TORNATO AL MILAN E PERSINO IL TORINO HA ANNUNCIATO IL RITORNO IN SERIE A DELL’EX SAMPDORIANO PRAET…

Stefano Agresti per il “Corriere della sera”

Sono frenetiche le ultime ore di mercato per tutte le nostre grandi squadre. Solo l'Inter, scossa dagli addii di Hakimi e Lukaku e ricostruita con rapidità, può permettersi di affrontare con relativa serenità la giornata conclusiva di trattative: il club nerazzurro deve solo piazzare alcuni giocatori in esubero. Diversa la situazione della Juve, la quale ha appena perso Ronaldo e viene da un avvio di campionato complicatissimo.

L'arrivo di Kean non è sufficiente a tranquillizzare Allegri, peraltro mai davvero convinto dell'affidabilità dell'attaccante rientrato dopo due anni all'Everton. L'allenatore vuole, o quanto meno spera, che la società gli prenda un centravanti d'area e un centrocampista di qualità. Ma non è facile che ci riesca.

Il centravanti ideale per Allegri è Icardi, la cui posizione al Paris Saint-Germain è legata a doppio filo a Mbappé: se quest' ultimo rimane, l'argentino è pronto a partire; in caso contrario, intende rimanere in Francia per giocarsi le sue carte da titolare accanto a Messi e Neymar. Il problema della Juve è però economico, perché il Psg non ha alcuna intenzione di svendere Maurito: chiede 50 milioni. Tantissimi per un club in condizioni non floride, nonostante l'aumento di capitale e la cessione di Ronaldo.

Quanto al regista, Allegri confida in Pjanic. Ma pure questa operazione è dispendiosa: il Barcellona è disponibile a svincolare il bosniaco che però ha un ingaggio superiore agli 8 milioni netti, né è sufficiente il fatto che sia disposto a ridurselo del 30 per cento (tra l'altro non potrebbe usufruire del Decreto Crescita avendo lasciato l'Italia solo da un anno). Intanto Raiola, dopo Kean, ha portato a Torino anche Ihattaren, talento olandese del Psv: verrà girato in prestito alla Samp.

Il Milan, annunciato Bakayoko, ha preso anche il giovane centrocampista Adli per 8 milioni più bonus: ieri era a Milano e ha sostenuto le visite mediche, ma resterà al Bordeaux fino al termine della stagione. Sembra invece saltata la trattativa per Faivre: il Brest ha continuato a pretendere 15 milioni, il club rossonero si è tirato indietro. Resta vuoto il posto da trequartista: effettuato, senza successo, un sondaggio con l'Atalanta per Miranchuk, c'è un'ipotesi Messias.

spalletti de laurentiis

La partenza di Castillejo, al centro di uno scontro tra procuratori, è in bilico: a lui sono interessati Real Sociedad, Getafe e anche Samp. Il Napoli ha dato a Spalletti il centrocampista che voleva: Anguissa arriva dal Fulham in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Attivissimo il Torino.

Ha preso Praet dal Leicester in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e anche David Zima, classe 2000, difensore centrale, grande promessa del calcio ceco al punto da avere già debuttato nella nazionale (allo Slavia Praga andranno 5 milioni). Non è escluso l'acquisto di un altro difensore.

Sfumato Kabak, andato al Norwich, nel mirino c'è lo svincolato Mustafi: l'ostacolo è legato all'ingaggio e - soprattutto - alle commissioni. Per il centrocampo rimane viva l'ipotesi Amrabat della Fiorentina, con la quale il club granata (oltre al Milan) è in concorrenza per Messias. Ma i viola, alla fine, potrebbero puntare su Orsolini.

