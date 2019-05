IL GREGGIO S’IMPENNA: “NON CAMBIEREI MAI CRISTIANO CON MESSI” – IL PRESENTATORE TIFOSO DELLA JUVE PUNGE BALO CHE AVEVA DICHIARATO SUL PROPRIO CANALE INSTAGRAM DI PREFERIRE LA PULCE A CR7: “MARIO PUOI RIPETERE?” – BALOTELLI REPLICA: "MESSI RIMANE UN GIOCATORE NON DI QUESTO PIANETA. RONALDO RIMANE IL GIOCATORE PIÙ FORTE DI QUESTO PIANETA. DA PAZZI DIRE CATTIVERIE CONTRO QUESTI DUE..."

Ieri, nella semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona, è successo qualcosa di incredibile: i Reds hanno ribaltato il 3-0 dell'andata al Camp Nou estromettendo Messi e compagni dalla competizione. Un'impresa mai riuscita prima in questa fase del torneo. Dopo la gara d'andata, Balotelli aveva celebrato la Pulce sul proprio profilo Instagram, invitando i propri seguaci a non paragonarlo al numero 7 della Juve.

L'ATTACCO DI EZIO GREGGIO - Visto l'epilogo e la prestazione dell'argentino nella gara di ritorno, non è dello stesso avviso il presentatore e tifosissimo della Juventus Ezio Greggio che, attraverso i propri canali social ha affermato: «Non cambierei mai Cristiano Ronaldo con Messi», lanciando poi una frecciatina a Supermario: «Ma Balotelli non aveva detto che... Mario puoi ripetere».

BALOTELLI - L'ex attaccante del Nizza, ora in forza al Marsiglia, ha colto la palla al balzo, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: «Messi rimane un giocatore non di questo pianeta malgrado la brutta e difficilissIma partita di questa sera. Ronaldo rimane il giocatore più forte di questo pianeta malgrado non aver giocato la semifinale.. il resto sono solo chiacchiere insensate e cattiverie. Non si può prendere in giro o dire cattiverie contro questi due per una partita giocata male o una qualificazione mancata o una sconfitta...sarebbe da pazzi. Good night».

