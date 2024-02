19 feb 2024 18:40

GROSSO GUAIO A CORTINA! GLI AMBIENTALISTI, CHE SI BATTONO PER SALVARE I BOSCHI, BLOCCANO L’INIZIO DEI LAVORI PER LA PISTA DA BOB OLIMPICA. IL CIO E’ TRANCHANT: “LE GARE VANNO FATTE IN IMPIANTI ESISTENTI” - ZAIA E SALVINI TIRANO DRITTO: “LE PERPLESSITÀ PASSERANNO” - IL VIA AI LAVORI DELLA PISTA, PER UNA CONCLUSIONE PROMESSA ENTRO 625 GIORNI, ERA PREVISTA OGGI. MA…