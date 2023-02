I GUAI PER LA JUVENTUS NON SONO ANCORA FINITI. SECONDO "IL CORRIERE DELLO SPORT", OLTRE AI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN SEGUITO AL CASO PLUSVALENZE, LA PROCURA FIGC AVREBBE INTENZIONE DI CHIEDERE UN -20 IN CLASSIFICA PER I BIANCONERI PER LA MANOVRA STIPENDI. INOLTRE, DATO CHE IL PROCESSO SI TERRÀ A CAVALLO TRA APRILE E MAGGIO, C’È ANCHE LO SPETTRO RETROCESSIONE….

Giorgio Marota per il Corriere dello Sport

elkann agnelli

Le speranze di ribaltare la sentenza risiedono in un “ vizio ” . O almeno, quello che la Juventus ritiene essere tale e talmente importante da invalidare l'intero processo plusvalenze. I legali bianconeri contestano alla procura della Figc, fin dalla primavera scorsa, di aver avviato il procedimento fuori tempo massimo. E questa considerazione sarà il cuore del ricorso sulla legittimità al Collegio di Garanzia, così come la violazione dell'articolo 4.1 (più del 31, come anticipato dal nostro giornale) è stata il cuore della stangata del 20 gennaio.

L'inchiesta nasce ufficialmente il 19 ottobre 2021 da una segnalazione della Covisoc. Sei mesi prima, però, la stessa commissione di vigilanza aveva chiesto alla procura Figc di indicare quali fossero gli elementi interpretativi sul tema "plusvalenze", ricevendo come risposta la "nota 10940" che la procura non ha messo a disposizione delle parti, ritenendo di non volersene avvalere nei processi. Secondo la Juve, però, lo scambio di comunicazioni (che per Chiné sono «spiegazioni tecniche») sancirebbe l'inizio della partita; e quindi, il procedimento avviato il 26 ottobre 2021 sarebbe andato oltre i 30 giorni previsti dall'articolo 119 del codice di giustizia sportiva. Chiné individua la "notitia criminis" 6 mesi dopo ed è una versione che la Corte d'Appello ha confermato. «Allora la procura non avrebbe dovuto citare questo documento nella conclusione delle indagini, invece commette l'errore di portarlo all'interno del fascicolo» sottolinea l'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, esperto di diritto sportivo, ipotizzando anche una responsabilità della Corte per non aver valutato «che il processo è nato morto».

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

Sarà una partita in punta di diritto tra chi ha evidenziato l'esistenza di un sistema fraudolento con intercettazioni dal valore confessorio e una mole impressionante di documenti al punto da definirli « inquietanti » e chi, viceversa, si concentrerà sulla forma (non potendo fare diversamente davanti a un giudice di legittimità) per invalidare il processo. Oltre all'art. 119, secondo Malagnini c'è un altro tema: l'inasprimento della sanzione (Chiné chiedeva 9 punti ) che «potrebbe non essere adeguatamente motivato». L'udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve (con un procedimento nuovo ) per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. Da quanto filtra, arriverà una richiest a di -20 nella migliore delle ipotesi.

