Da corrieredellosport.it

Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City è stato operato d’urgenza per un problema alla schiena emerso negli ultimi giorni. L’allenatore dovrà restare a riposo per alcuni giorni, e potrà tornare a lavorare soltanto dopo la sosta per le nazionali prevista all’inizio di settembre.

Un periodo poco propizio per Guardiola

Ieri l'allenatore del Manchester City era stato multato da un vigile per un divieto di sosta. E alla successiva richiesta di un selfie, il tecnico aveva reagito in maniera poco sportiva. Evidentemente l'umore, al di là della multa, era pessimo per le condizioni della propria schiena. Ora l'allenatore si dovrà fermare per almeno tre settimane.

