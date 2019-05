GUARDIOLA- JUVE, TUTTA LA VERITA’ – A “DAZN” PARLA IL CAPO DELL’AREA SPORTIVA BIANCONERA FABIO PARATICI: "NESSUN CONTATTO, NON ABBIAMO MAI PENSATO A PEP" – IL MERCATO? AGIREMO ANCHE SECONDO LE DIRETTIVE DEL NUOVO ALLENATORE, QUINDI ASPETTIAMO” - DALL’INGHILTERRA: LA JUVE AVREBBE OFFERTO ALLO UNITED DYBALA E SANDRO PER POGBA…

Da sport.sky.it

Da quando è stato reso ufficiale l’addio di Massimiliano Allegri, si sono susseguite senza freno le voci sul possibile nuovo allenatore della Juventus. Tra i tanti nomi, è stato fatto anche quello di Pep Guardiola che però è stato smentito a più riprese dai diretti interessati.

“Non abbiamo mai avuto contatti, non ci abbiamo neanche mai pensato perché è sotto contratto e per altre mille motivazioni, quindi mi sembra molto strano tutto questo. Ma questo è il nostro mondo, lo accettiamo e basta” ha detto Fabio Paratici, intervistato da DAZN. Chiaramente tutte le scelte di mercato sono condizionate dalle volontà del prossimo allenatore: “Agiremo anche secondo le sue direttive. Quindi prima di muoverci concretamente aspetteremo questo con grande calma. Abbiamo già le idee chiare, stiamo compiendo le nostre valutazioni. Ci sono ancora tante competizioni in corso, quindi finché non finiranno mi sembra giusto per rispetto di tutti rimanere in questa situazione”.

Il futuro di Dybala

Relativamente al futuro di Paulo Dybala, Paratici si è espresso così: “È un nostro giocatore, abbiamo grandissima fiducia in lui e ne è la testimonianza l'investimento che abbiamo fatto quattro anni fa, oltre al il rinnovo di contratto. Sicuramente Dybala è un giocatore della Juventus, un elemento molto importante per noi”.

LA JUVE AVREBBE OFFERTO ALLO UNITED DYBALA E SANDRO PER POGBA

(ANSA) La Juventus non molla Paul Pogba e per cercare di ottenere il centrocampista francese, tra l'altro suo ex giocatore, avrebbe offerto al Manchester United, titolare del cartellino, Paulo Dybala e Alex Sandro. Lo scrive il Daily Express, nella sua edizione domenicale, aggiungendo che il Real Madrid, tra i club più interessati a Pogba, avrebbe frenato sull'operazione dovendo prima cercare di vendere Gareth Bale. Da qui il blitz di Paratici che avrebbe messo sul piatto due giocatori seguiti dallo United.

