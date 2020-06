25 giu 2020 08:49

LA GUERRA DEI DIRITTI TV - COLLOQUI IN CORSO FRA LEGA SERIE A E SKY PER L’ULTIMA RATA DI 130 MLN DI EURO. IN CASO DI ROTTURA SI STACCHERÀ IL SEGNALE - I PRESIDENTI DEI CLUB ASPETTANO IL PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE SUL DECRETO INGIUNTIVO PER RISCUOTERE LA SOMMA. LA PAY TV AVEVA CHIESTO DI RIDISCUTERE LE CIFRE CERCANDO DI OTTENERE SCONTI SULLE RATE DEI PROSSIMI TORNEI DALLA SERIE A HANNO RISPOSTO PICCHE