La stretta di mano non c'è stata ma Elina Svitolina (così come le connazionali ucraine) lo aveva già fatto e ribadito anche alla vigilia della sfida contro la bielorussa Aryna Sabalenka: a prescindere dal risultato del campo, è la linea di condotta che s'è imposta. Con chi ha aggredito il suo Paese (oppure fa parte di una nazione che fiancheggia l'invasione) e scatenato una guerra sanguinosa non può esserci alcun cenno d'intesa, nemmeno nel mondo dello sport. È un segnale molto forte, di appartenenza, che arriva dai campi del singolare femminile del Roland Garros.

A passare il turno è stata Sabalenka con il punteggio di 6-4, 6-4: vincitrice degli Australian Open, numero 2 del Ranking Wta, è una delle candidate più accreditate per la conquista del trofeo (tra lei e la gara che può valere il titolo c'è la semifinale dove incontrerà la ceca Karolina Muchova). […]

L'incontro è finito, Sabalenka va sotto rete e attende l'arrivo dell'avversaria per il classico gesto di fair-play tra tennisti. Resterà lì, da sola, per qualche attimo: il tempo di accorgersi che Svitolina l'avrebbe ignorata uscendo dal campo senza nemmeno degnarla di uno sguardo. "Non so cosa si aspettasse da me perché le mie dichiarazioni erano state chiare", ha ammesso l'ucraina rispetto a quanto già dichiarato alla vigilia della partita. E a chi le ha chiesto se pensa che la bielorussa, consapevole della sua posizione abbia commesso in qualche modo una provocazione tale da alimentare fischi, ha risposto in maniera netta: "Sì". […]

