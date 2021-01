LA GUERRA DEGLI ZENGA – “NON È STATO UN PAPÀ, È STATO UN MIRAGGIO, DI ME E DI ANDREA, DELLE NOSTRE PASSIONI E DELLE NOSTRE PAURE, NON SA NULLA” - SU ‘OGGI’ NICOLO’ ZENGA CONFERMA LE CRITICHE AL PADRE WALTER MOSSE IN TV DAL FRATELLO AL “GF VIP”: “MIO PADRE MI HA DATO UN FORMIDABILE INSEGNAMENTO NEGATIVO. IO SARÒ IL SUO CONTRARIO”- ROBERTA TERMALI, SECONDA MOGLIE DI ZENGA: "HO SEMPRE INVITATO I MIEI FIGLI AD AVERE UN RAPPORTO CON IL PADRE MA..."

Dopo le "esternazioni" di Andrea Zenga sul padre Walter durante il Gf Vip («Nei momenti importanti della mia vita mio padre non c’è stato»), sul numero di OGGI in edicola da domani dice la sua Nicolò Zenga, il fratello maggiore di Andrea.

«In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante... Di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paure, non sa nulla», conferma Nicolò, che fa il manager in un'azienda che produce trivelle idrauliche e non sente il padre dalla fine del 2019. Nicolò racconta aneddoti e situazioni e conclude amaro: «Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento “negativo”: io sarò il suo contrario»

WALTER E NICOLO' ZENGA

All'intervista "partecipa" anche sua madre Roberta Termali, la seconda moglie di Zenga, che rivela: «Io ho sempre invitato i miei figli ad avere un rapporto con il padre, e mi sono sempre adoperata perché si incontrassero: da Osimo li portavo a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. Certo, a detta dei ragazzi, la qualità del tempo che passavano insieme non era eccezionale».

