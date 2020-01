GUERRE PALLONARE - LA FIFA VUOLE TAGLIARE LE COMMISSIONI AGLI AGENTI, I SUPER PROCURATORI RAIOLA, MENDES, BARNETT E MANASSEH SI VEDONO A CENA E PREPARANO LA CONTROFFENSIVA NEI CONFRONTI DELLA MASSIMA ORGANIZZAZIONE CALCISTICA INTERNAZIONALE – NEL 2019 IL MERCATO HA MOSSO 7,3 MILIARDI DI DOLLARI...

Si compra, si vende, soprattutto si paga o, meglio, si pagherà. Il calcio naviga e forse affogherà in un mare di soldi.

Nel 2019 il mercato dei calciatori ha mosso 7,3 miliardi di dollari, al cambio in euro circa 6,6 miliardi. Ci guadagnano in tanti e spesso pagano gli inglesi, i più spendaccioni del pianeta pallone.

Il rapporto annuale della Fifa ha tratti inquietanti e fotografa una situazione in cui i calciatori sono merce pregiata solo in pochi casi, mentre nella stragrande maggioranza diventano vuoti a perdere, di cui disfarsi in fretta. Lo scorso anno si sono registrati 18.042 trasferimenti internazionali che hanno coinvolto 15.463 giocatori, un incremento del 5,8% rispetto al 2018. Fin qui tutto normale in una conclamata anormalità di compravendite, esasperate da finestre di mercato interminabili.

Un record di cui non c' è granché da vantarsi, se è vero che poco più di una transazione su dieci (11,6%) è a titolo definitivo, mentre oltre due terzi dei trasferimenti (64,3%) riguardano calciatori svincolati, quindi senza contratto. Si compra poco, si presta molto ed è un andazzo generalizzato nel mondo. Nessuno è immune, se è vero che delle 211 federazioni calcistiche globali affiliate alla Fifa ben 179 hanno registrato almeno un trasferimento.

C' è di che riflettere. Sono stati 4.162 i club coinvolti nelle compravendite, ma dei 7,3 miliardi circolati per gli spostamenti di calciatori l' 80% è stato speso da appena 100 club. Si intuisce facilmente quale sia il peso delle squadre più titolate anche dal fatto che sono state soltanto 32 quelle in grado di investire sul mercato più di 50 milioni.

I più richiesti restano brasiliani e argentini, ma pure inglesi e francesi vanno forte: gli italiani non figurano neanche tra i primi dieci in classifica. La compravendita di under 18 è poi sempre più accentuata, un trasferimento su quattro riguarda minorenni.

Questo porta dritti a un altro conflitto, quello tra Fifa e procuratori. La federcalcio mondiale da tempo ha ingaggiato una battaglia contro gli agenti. La proposta è mettere un tetto massimo alle commissioni (il 10% del trasferimento per il club che vende, il 3% per chi compra e un altro 3% per il giocatore) e limitare le rappresentazioni multiple, per evitare conflitti d' interesse e, soprattutto, che siano proprio gli agenti a decidere chi spostare e dove piazzarlo, prendendo per il collo i club.

I procuratori non ci stanno e i più importanti, tra cui Mino Raiola e Jorge Mendes, si sono riuniti a Londra per preparare un' azione legale contro la Fifa. Se davvero passasse la riforma le commissioni sui giocatori si ridimensionerebbero come il peso degli agenti.

Girano tanti soldi, ma c' è chi sa vendere bene e chi invece paga tutto a peso d' oro. Il Portogallo ha un saldo positivo di 384 milioni tra entrare e uscite, in sostanza esporta molto e compra a prezzi stracciati. La serie A nel 2019 ha invece fatto segnare un -346,2 milioni, solo Spagna (-373,8) e Inghilterra (-549,9) hanno fatto peggio. Loro però almeno in Europa vincono.

LA CENA DEI SUPER-AGENTI

Stefano Boldrini per gazzetta.it

La cena degli agenti: in un ristorante da molte stelle a Londra, nel quartiere chic di Mayfair, si sono ritrovati lunedì 21 gennaio i quattro super agenti del calcio mondiale. Nell’ordine: Mino Raiola, procuratore tra gli altri di Ibrahimovic, Pogba, Haaland e Verratti; Jonathan Barnett, secondo l’ultima classifica Forbes il più ricco al mondo del settore, nel suo portafoglio Gareth Bale, Saul Niguez e Jordan Pickford, per un totale di 213 assistiti;

Jorge Mendes, gruppo GestiFute, rappresentante di Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Bernardo Silva, Ederson e Fabinho; David Manasseh, amministratore delegato di Stellar Group, Luke Shaw e Adam Lallana nella sua scuderia, sospeso per tre mesi nel 2018. Sono stati immortalati in diverse foto: Raiola giaccone e jeans, Mendes come sempre elegantissimo e con una rete di fili addosso per essere sempre collegato con i vari cellulari, Manasseh con un cappello per proteggersi dal freddo e sigaro in bocca.

BATTAGLIA

Le ragioni dell’incontro di Londra sono molto semplici: gli agenti più importanti si stanno preparando ad affrontare una battaglia legale con la Fifa per contrastare la decisione della federazione mondiale del calcio di limitare il ruolo degli intermediari nei trasferimenti.

La FIFA ha annunciato una serie di modifiche lo scorso anno e desidera limitare le commissioni che gli agenti possono guadagnare dai trasferimenti. Tra le nuove norme, la limitazione dell’importo che un agente che rappresenta un club di vendita può ricevere nella commissione di trasferimento. Il business ha ormai raggiunto cifre incredibili: secondo i dati rilasciati da Fifa’s Internazional Transfer Matching System (ITMS) 653,9 di dollari sono stati spesi in commissioni ad agenti e intermediari.

