8 giu 2023 10:31

GUERRE PALLONARE! LA SUPERLEGA USA LA JUVE COME CAVALLO DI TROIA PER COLPIRE LA UEFA ED E’ PRONTA A PORTARE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA LE PROVE DI QUELLO CHE CONSIDERA UN ABUSO NEI CONFRONTI DI UNO DEI SUOI MEMBRI, LA JUVENTUS - SECONDO LA SOCIETA’ CHE PROMUOVE IL PROGETTO, CEFERIN AVREBBE ORDINATO AL CLUB BIANCONERO DI ABBANDONARE LA SUPERLEGA SOTTO LA MINACCIA DI LASCIAR FUORI LA JUVE DALL’EUROPA PER TRE ANNI NON RISPETTANDO LE TUTELE LEGALI DEI CLUB...