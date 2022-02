HA ANCORA SENSO GIOCARE I PLAYOFF MONDIALI? LA SVEZIA SI ALLINEA ALLA POLONIA: NO ALLO SPAREGGIO A MOSCA. MA SE RUSSIA E UCRAINA NON POTRANNO PARTECIPARE AGLI SPAREGGI PER LA COPPA DEL MONDO IN QATAR, LA COMPETIZIONE SAREBBE FALSATA - IL PRESIDENTE FIFA INFANTINO: “PRESTO LE DECISIONI. LA FIFA CONDANNA OGNI FORMA DI VIOLENZA"

Da calciomercato.com

gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 62

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto sulla crisi tra Russia ed Ucraina e soprattutto sulle possibili conseguenze sui prossimi playoff per accedere al Mondiale: "Dobbiamo analizzare con estrema attenzione la situazione e lo faremo urgentemente. Speriamo che la situazione possa risolversi al meglio prima della prima partita. La Fifa condanna ogni forma di violenza: il calcio non è la priorità in questo momento, ma comunicheremo quanto prima le decisioni in merito alle sfide di qualificazione al Mondiale".

LA SVEZIA SI ALLINEA ALLA POLONIA

Da corrieredellosport.it

putin infantino macron 11

La Svezia decide di allinearsi alla Polonia e dice no alla disputa del playoff per i Mondiali in Russia. Gli scandinavi, infatti, potrebbero dover affrontare i russi a Mosca nella sfida decisiva per andare in Qatar il prossimo 29 marzo in caso di affermazione contro la Repubblica Ceca e di contemporaneo successo russo contro Lewandowski e compagni.

Così il presidente della federcalcio della Svezia Nilsson: "E' impensabile andare a giocare lì. Come appare qui e ora, oggi, non c'è assolutamente alcun desiderio di giocare una partita di calcio in Russia" ha detto il numero uno del calcio svedese.

La richiesta della Polonia alla Fifa

macron putin infantino

Nei giorni scorsi la Federcalcio polacca aveva scritto alla Fifa chiedendo di "chiarire la situazione"; al momento la confederazione mondiale non ha dato alcuna indicazione in merito.

Ancora Nilsson: "Il nostro pensiero va ai nostri amici in Ucraina per la situazione in cui si sono svegliati oggi: è terribile. Il calcio dovrebbe essere visto come qualcosa di meno importante nel mezzo di questo inferno. Bandire la Russia dalla Coppa del Mondo? In futuro dovremo convivere, andrei piano con decisioni affrettate".

macron putin infantino 3 gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 61

gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 65